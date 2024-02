Come vedere in streaming e in TV la venticinquesima giornata di Serie A

Fonte foto: lensw0rld/123RF.com

È fuga Scudetto. L’Inter ha accelerato il passo e la Juventus non sembra riuscire a seguire il ritmo impostato dai neroazzurri. Un punto nelle ultime tre giornate per i bianconeri che sono sprofondati a meno sette dall’Inter e hanno anche una partita in più. E adesso il Milan, terzo, è a solo un punto. Una situazione complicata per la Juventus che scenderà in campo nell’anticipo del sabato alle ore 18:00 in casa del Verona. L’Inter, invece, anticipa a venerdì alle ore 21:00 e gioca in casa contro la Salernitana (i neroazzurri saranno impegnati martedì in Champions League contro l’Atletico Madrid). Una giornata importante anche in ottica Europa: l’Atalanta ospita in casa il Sassuolo e va alla ricerca di altri tre punti per confermare il quarto posto in classifica e difendersi dal Bologna che sarà ospite della Lazio all’Olimpico. Derby laziale per la Roma che andrà a giocare a Frosinone.

Tutte le partite della venticinquesima giornata sono disponibili su DAZN, sette delle quali anche in esclusiva. Come sempre, Sky e NowTV trasmetteranno tre match: Inter – Salernita, Atalanta – Sassuolo e Lazio – Bologna. Se ancora non siete abbonati, potete iscrivervi adesso cliccando su uno dei due link presenti qui in basso.

Venticinquesima giornata Serie A 2023-2024: dove vederla in TV

Si comincia venerdì alle ore 19:00 con il primo anticipo della giornata. Il Torino ospita un Lecce alla ricerca di punti importanti in ottica salvezza, mentre l’obiettivo dei granata è l’Europa, anche se la strada è in salita e molto complicata. Venerdì alle ore 21:00, invece, è l’Inter a scendere in campo, in uno sconto testacoda pieno di insidie. I neroazzurri martedì hanno l’appuntamento con l’andata degli ottavi di Champions League, mentre la Salernitana ha appena sostituito l’allenatore ed è in fondo alla classifica. Sabato alle 15:00 appuntamento con Napoli – Genoa e alle 18:00 scende in campo la Juventus contro il Verona. La sera alle 20:54 l’Atalanta va alla ricerca di altri tre punti contro il Sassuolo per continuare il sogno Champions League. Appuntamento la domenica a pranzo con Lazio – Bologna, mentre alle 15:00 Empoli – Fiorentina e Udinese – Cagliari, match importante in ottica salvezza. Alle 18:00 derby laziale tra Frosinone e Roma e chiude al giornata Monza – Milan alle 20:45.

Venerdì 16 febbraio ore 19:00: Torino-Lecce – Dazn

Venerdì 16 febbraio ore 21:00: Inter-Salernitana – Dazn e Sky

Sabato 17 febbraio ore 15:00: Napoli-Genoa – Dazn

Sabato 17 febbraio ore 18:00: Verona-Juventus – Dazn

Sabato 17 febbraio ore 20:45: Atalanta-Sassuolo – Dazn e Sky

Domenica 18 febbraio ore 12:30: Lazio-Bologna – Dazn e Sky

Domenica 18 febbraio ore 15:00: Empoli-Fiorentina – Dazn

Domenica 18 febbraio ore 15:00: Udinese-Cagliari – Dazn

Domenica 18 febbraio ore 18:00: Frosinone-Roma – Dazn

Domenica 18 febbraio ore 20:45: Monza-Milan – Dazn

Come vedere il venticinquesimo turno di Serie A in TV e in streaming su DAZN

Per vedere tutte le partite della Serie A sulla stessa piattaforma bisogna essere abbonati al pacchetto Standard o Plus di DAZN.

Venticinquesimo turno Serie A: quali partite trasmette Sky e NowTV

Anche in questo venticinquesimo turno di Serie A Sky e NowTV trasmetteranno tre partite:

Inter-Salernitana;

Atalanta-Sassuolo;

Lazio-Bologna.

Gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky possono vedere le partite anche in streaming utilizzando la piattaforma SkyGo. Discorso diverso per gli abbonati a NowTV: i contenuti sono disponibile su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento.

