Come vedere in TV e in streaming al ventinovesima giornata di Serie A

Scopri come vedere il ventinovesimo turno di Serie A in TV e in streaming su Sky e DAZN. Ecco gli orari e il calendario delle partite.

Fonte foto: stockyana/123RF.com

Solitamente quando si arriva a metà marzo è il momento in cui si decide la Serie A. Non quest’anno. Il vantaggio dell’Inter sulla seconda è talmente ampio che già ad aprile i neroazzurri potranno festeggiare la vittoria dello Scudetto. Una cavalcata, quella degli ultimi mesi, impressionante che ha portato la squadra allenata da Simone Inzaghi ad avere 17 punti di vantaggio sulla seconda (il Milan). Tutta l’attenzione, quindi, si concentra sugli scontri salvezza e sulle partite che decideranno le squadre che andranno in Europa. E a proposito di Europa, partiamo dal Milan che se la dovrà vedere fuori casa contro il Verona bisognoso di punti in ottica salvezza. La Juventus, invece, giocherà in casa contro il Genoa: i tre punti sono fondamentali per raggiungere l’obiettivo Champions League. In ottica salvezza, la partita più importante si gioca sabato alle 18:00. La Salernitana ospita il Lecce, due squadre che stanno attraversando un periodo molto complicato. Un match sicuramente molto acceso e con tanto agonismo in campo.

Tutte le partite del ventinovesimo turno sono trasmesse in diretta da DAZN sulla propria piattaforma on demand e anche sui canali DAZN disponibili su Sky (è necessario un abbonamento ad hoc per sbloccare la visione). Sky e NowTV, invece, trasmetto le classiche tre partite: Empoli-Bologna, Frosinone – Lazio e Juventus – Genoa.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

Calendario ventinovesimo turno Serie A 2023-2024

Più ci si avvicina alla fine e maggiore è il peso specifico delle partite. E in questo ventinovesimo turno ci sono alcuni match veramente molto importanti, sia in ottica salvezza sia qualificazione in Europa. Si parte venerdì alle ore 20:45 con Empoli – Bologna. I toscani hanno bisogno di punti per la salvezza, mentre il Bologna è in piena lotta per la Champions League e sta esprimendo un grande calcio. Sabato alle 15:00 appuntamento con Monza – Cagliari e con Udinese – Torino. Alle 18:00 Salernitana – Lecce, uno dei match cloud di questa giornata. Sarà una partita ad alta tensione con in palio punti importanti in ottica salvezza. Alle 20:45 derby laziale tra Frosinone e Lazio. Domenica si parte con il lunch game che vede protagoniste Juventus e Genoa. Alle 15:00 il Verona ospita il Milan, mentre alle 18:00 doppio appuntamento con vista Europa: Atalanta – Fiorentina e Roma – Sassuolo. La ventinovesima giornata si chiude con il match clou Inter – Napoli.

Venerdì 15 marzo ore 20:45: Empoli-Bologna – Dazn e Sky

Sabato 16 marzo ore 15:00: Monza-Cagliari – Dazn

Sabato 16 marzo ore 15:00: Udinese-Torino – Dazn

Sabato 16 marzo ore 18:00: Salernitana-Lecce – Dazn

Sabato 16 marzo ore 20:45: Frosinone-Lazio – Dazn e Sky

Domenica 17 marzo ore 12:30: Juventus-Genoa – Dazn e Sky

Domenica 17 marzo ore 15:00: Verona-Milan – Dazn

Domenica 17 marzo ore 18:00: Atalanta-Fiorentina – Dazn

Domenica 17 marzo ore 18:00: Roma-Sassuolo – Dazn

Domenica 17 marzo ore 20.:45: Inter-Napoli – Dazn

Come vedere la Serie A 2023 – 2024 su DAZN

Le partite della Serie A sono disponibili per gli abbonati al pacchetto Standard o Plus di DAZN. La differenza riguarda principalmente il numero di dispositivi che puoi registrare sul tuo profilo e il numero di persone che possono utilizzare contemporaneamente l’account. Oltre alla Serie A, questi due pacchetti danno accesso a tantissimi altri contenuti sportivi: la Liga spagnola, la Serie B, il campionato italiano di basket, l’Eurolega e i migliori combattimenti di boxe e MMA.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Quali partite del ventinovesimo turno di Serie A vedere su Sky e NowTV

Sky e NowTV possono trasmettere tre partite per ogni turno di Serie A. In questa ventinovesima giornata i match scelti sono:

Empoli – Bologna (venerdì 15 marzo ore 20:45)

Frosinone – Lazio (sabato 16 marzo ore 20:45)

Juventus – Genoa (domenica 17 marzo ore 12:30).

Oltre che sui canali della piattaforma satellitare, potete vedere le partite anche in streaming su SkyGo. Gli abbonati a NowTV, invece, possono vedere le partite utilizzando l’app della piattaforma disponibile sia per smart TV sia per dispositivi mobile. Se ancora non siete abbonati, potete sfruttare l’ottima promo disponibile per il Pass Sport annuale: grazie allo sconto del 33% è come avere quattro mesi gratis. Oltre alla Serie A hai accesso a un numero di contenuti praticamente sterminato: la Champions League, l’Europa League, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega e il meglio del tennis mondiale, tra cui tutti i tornei disputati da Jannik Sinner.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%