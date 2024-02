Come vedere in streaming e in TV la ventiquattresima giornata di Serie A

Fonte foto: lensw0rld/123RF.com

Il campionato entra nella fase decisiva, con l’Inter che sembra aver dato lo strappo per andare in fuga. La vittoria nello scontro diretto contro la Juventus ha tracciato il primo solco: quattro punti di vantaggio e una partita da recuperare (contro l’Atalanta a fine febbraio) e quindi potenzialmente a più sette. Neroazzurri che in questo ventiquattresimo turno saranno impegnati nella difficile trasferta dell’Olimpico contro la Roma: appuntamento per sabato 10 febbraio alle ore 18:00. Una vittoria su un campo ostico e con una squadra che viene da tre vittorie consecutive sarebbe un grande segnale a tutte le concorrenti. La Juventus, invece, chiude questo ventiquattresimo turno ospitando l’Udinese. I bianconeri hanno bisogno dei tre punti per ridare linfa al percorso cominciato quest’anno. L’altro big match di questa giornata è Milan – Napoli, entrambe alla ricerca di punti importanti per l’Europa: si gioca domenica alle ore 20:45.

Tutte le partite di questo turno vengono trasmesse da DAZN, di cui sette in esclusiva. Come oramai siamo abituati, tre match vengono trasmessi anche da Sky e da NowTV. Questa settimana sono: Sassuolo – Torino, Fiorentina – Frosinone e Juventus – Udinese. Per scoprire le offerte disponibili per i nuovi abbonamenti per DAZN e NowTV basta cliccare sui link qui in basso.

Ventiquattresima giornata Serie A 2023-2024: dove vederla in TV

Classica giornata spezzatino con le partite spalmante su quattro giorni. Si comincia venerdì alle ore 20:45 con lo scontro salvezza Salernitana – Empoli. Entrambe necessitano di punti importanti e si preannuncia una partita tirata e molto nervosa. Sabato alle 15:00 il Cagliari ospita la Lazio (impegnata la prossima settimana in Champions League), mentre alle 18:00 il big match tra Roma e Inter. Sabato sera Sassuolo – Torino, con la squadra emiliana alla ricerca di punti per uscire dalle sabbie mobili del fondo classifica. Il lunch game di domenica è tra Fiorentina e Frosinone, mentre alle 15:00 doppio appuntamento: Bologna – Lecce e Monza – Verona. Alle 18:00 si preannuncia grande spettacola tra Genoa – Atalanta, mentre chiude la domenica alle 20:45 la partita tra Milan e Napoli. Lunedì alle 20:45 appuntamento all’Allianz Stadium con Juventus – Udinese.

Venerdì 9 febbraio ore 20:45: Salernitana-Empoli – Dazn

Sabato 10 febbraio ore 15:00: Cagliari-Lazio – Dazn

Sabato 10 febbraio ore 18:00: Roma-Inter – Dazn

Sabato 10 febbraio ore 20:45: Sassuolo-Torino – Dazn e Sky

Domenica 11 febbraio ore 12:30: Fiorentina-Frosinone – Dazn e Sky

Domenica 11 febbraio ore 15:00: Bologna-Lecce – Dazn

Domenica 11 febbraio ore 15:00: Monza-Verona – Dazn

Domenica 11 febbraio ore 18:00: Genoa-Atalanta – Dazn

Domenica 11 febbraio ore 20:45: Milan-Napoli – Dazn

Lunedì 12 febbraio ore 20:45: Juventus-Udinese – Dazn e Sky

Come vedere il ventiquattresimo turno di Serie A in TV e in streaming su DAZN

DAZN è la piattaforma del calcio italiano e lo sarà almeno fino al 2029. Per vedere tutti i match della Serie A bisogna avere un abbonamento al pacchetto Standard oppure al pacchetto Plus, gli unici che comprendono il massimo campionato italiano di calcio. Tra i due pacchetti le differenze riguardano soprattutto il numero di dispositivi che puoi registrare nell’account e quante persone possono vedere contemporaneamente un contenuto. Oltre alle Serie A, con questi due pacchetti hai accesso a tutta la Serie B, la Liga spagnola, l’Europa League, il campionato italiano di basket, l’Eurolega e i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2, che trasmettono tantissimi contenuti in esclusiva e in diretta.

Ventiquattresimo turno Serie A: quali partite trasmette Sky e NowTV

Le tre partite trasmesse da Sky e NowTV sono:

Sassuolo – Torino – sabato ore 20:45

Fiorentina – Frosinone – domenica ore 12:30

Juventus – Udinese – lunedì ore 20:45.

Gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky possono vedere le tre partite anche in streaming sulla piattaforma SkyGo. Per chi ha un abbonamento a NowTV, può utilizzare l’app dello smartphone da qualsiasi posizione, l’importante è avere la rete dati. Il Pass Sport di NowTV è in offerta con uno sconto del 33% ed è come avere quattro mesi gratis. Un’occasione da cogliere al volo.

