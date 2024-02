Come vedere ventiseiesima giornata Serie A in TV e streaming

Fonte foto: stockyana/123RF.com

Il discorso Scudetto sembra oramai essere chiuso. L’Inter è scappata sul +9 dalla Juventus e ha anche una partita da recuperare, quindi potenzialmente a +12. I neroazzurri in questa parte dell’anno sembra aver inserito le marce alte e dalla vittoria nello scontro diretto hanno scavato un solco che oramai sembra incolmabile. E la squadra allenata da Simone Inzaghi ha un’altra occasione per allungare ancora: domenica giocherà fuori casa contro il Lecce, mentre la Juventus ospiterà il Frosinone, una squadra che può mettere in difficoltà i bianconeri, soprattutto in campo aperto. Sarà un ventiseiesimo turno interessante anche in ottica Europa: domenica sera il Milan ospita l’Atalanta in uno scontro al vertice che ha il sapore di Champions League, mentre lunedì sera la Fiorentina ospita la Lazio, entrambe alla ricerca di punti importanti.

Tutte le partite di questa ventiseiesima giornata di Serie A sono disponibili in esclusiva su DAZN e Sky/NowTV. DAZN è l’unica piattaforma nel quale è possibile vedere tutti i match di questa giornata, mentre Sky e NowTV trasmetteranno le classiche tre partite: Genoa – Udinese, Juventus – Frosinone e Fiorentina – Lazio.

Ventiseiesima giornata Serie A 2023-2024: dove vederla in TV

Giornata spezzatino che comincia venerdì sera e si conclude lunedì con la partita delle 20:45. A inaugurare questo ventiseiesimo turno di Serie A ci pensa Bologna – Verona: la squadra allenata da Thiago Motta per continuare con il sogno Champions, mentre il Verona ha bisogno di punti per la salvezza e di continuare sulla stessa strada tracciata contro la Juve. Sabato con partite importanti per la parte destra della classifica: alle 15:00 Sassuolo – Empoli, alle 18:00 Salernitana – Monza e alle 20:45 Genoa – Udinese. Il lunch game della domenica vede la Juventus impegnata in casa contro il Frosinone, mentre alle 15:00 il Napoli prova a rilanciarsi in campionato contro il Cagliari. Alle 18:00 l’Inter gioca fuori casa contro il Lecce, mentre alle 20:45 appuntamento con Milan – Atalanta, uno dei big match di questo turno. Lunedì alle 18:00 Roma – Torino, mentre alle 20:45 chiude la giornata Fiorentina – Lazio.

Venerdì 23 febbraio ore 20:45: Bologna-Verona – Dazn

Sabato 24 febbraio ore 15:00: Sassuolo-Empoli – Dazn

Sabato 24 febbraio ore 18:00: Salernitana-Monza – Dazn

Sabato 24 febbraio ore 20:45: Genoa-Udinese – Dazn e Sky

Domenica 25 febbraio ore 12:30: Juventus-Frosinone – Dazn e Sky

Domenica 25 febbraio ore 15:00: Cagliari-Napoli – Dazn

Domenica 25 febbraio ore 18:00: Lecce-Inter – Dazn

Domenica 25 febbraio ore 20:45: Milan-Atalanta Dazn

Lunedì 26 febbraio ore 18:00: Roma-Torino – Dazn

Lunedì 26 febbraio ore 20:45: Fiorentina-Lazio – Dazn e Sky

Come vedere il ventiseiesima turno di Serie A in TV e in streaming su DAZN

Con l'abbonamento al pacchetto Standard o Plus di DAZN hai la possibilità di vedere tutte le partite di questa ventiseiesima giornata di Serie A. La piattaforma online ha l'esclusiva su sette partite del campionato, mentre le altre tre sono in condivisione con Sky e NowTV. Con il pacchetto Standard hai accesso anche a tantissimi altri contenuti, compresa la Liga spagnola, l'Europa League, il campionato italiano di basket, l'Eurolega e i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 con il meglio dello sport internazionale.

Ventiseiesima turno Serie A: quali partite trasmette Sky e NowTV

Su Sky e NowTV, gli abbonati al pacchetto Calcio (Sky) o al Pass Sport (NowTV) possono vedere per ogni giornata di Serie A tre partite. Per questo turno i match prescelti sono:

Genoa – Udinese (sabato alle ore 20:45)

Juventus – Frosinone (domenica alle ore 12:30)

Fiorentina – Lazio (lunedì alle ore 20:45).

C’è anche la possibilità di vederli in streaming utilizzando la piattaforma di SkyGo per gli abbonati a Sky, oppure l’app di NowTV. Abbonandoti al Pass Sport, oltre alle partite della Serie A, avete accesso anche a tutti match di Serie B, al meglio della Premier League, la NBA, La Formula 1 (con il Mondiale che comincerà il prossimo weekend), la MotoGP e i migliori tornei di tennis.

