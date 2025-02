Come vedere in TV e in streaming la ventiseiesima giornata di Serie A

Scopri come guardare in TV e in streaming tutte le partite della ventiseiesima giornata di Serie A. Orari, partite e tutto quello che c'è da sapere.

Una lotta sempre più serrata e una classifica leggermente più corta rispetto alla giornata precedente. La Serie A 2024-2025 è una delle più avvincenti degli ultimi anni, con due squadre che si contendono lo Scudetto (Napoli e Inter), una terza pronta a sfruttare tutti i passi falsi (l’Atalanta) e altre cinque che si giocano i posti che contano per l’Europa (Juventus, Lazio, Fiorentina, Milan e Bolgona). Queste ventiseiesimo turno arriva dopo un turno in Europa molto impegnativo per le società italiane e che potrebbe lasciare più di qualche strascico nelle gambe. Turno senza grandi big match, ma con partite che potrebbero nascondere insidie. La capolista affronta il Como di Fabregas, una delle regine del mercato invernale e vittoriosa la settimana scorsa sul campo della Fiorentina. L’Inter ospita in casa il Genoa e vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana in casa della Juventus. L’Atalanta vuole dimenticare lo scivolone europeo tornando alla vittoria a Empoli, mentre la Juve è ospite del Cagliari. Partita più semplice sulla carta per la Lazio che gioca fuori casa contro il Venezia.

Tutte le partite della ventiseiesima giornata sono un’esclusiva DAZN, mentre Sky e NowTV trasmetteranno in co-esclusiva tre match. Se non sei ancora abbonato, puoi sfruttare l’ottima offerta disponibile oggi per il PassSport di NowTV. Grazie allo sconto del 40% risparmi in un anno centinaia di euro e oltre alla Serie A hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente infinito. Approfittane subito.

Ventiseiesima giornata Serie A: partite e orari

Venerdì 21 febbraio ore 20:45: Lecce-Udinese – DAZN

Sabato 22 febbraio ore 15:00: Parma-Bologna – DAZN

Sabato 22 febbraio ore 15:00: Venezia-Lazio -DAZN

Sabato 22 febbraio ore 18:00: Torino-Milan – DAZN

Sabato 22 febbraio ore 20:45: Inter-Genoa – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 23 febbraio ore 12:30: Como-Napoli – DAZN

Domenica 23 febbraio, ore 15:00: Verona-Fiorentina – DAZN

Domenica 23 febbraio ore 18:00: Empoli-Atalanta – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 23 febbraio ore 20:45: Cagliari-Juventus – DAZN

Lunedì 24 febbraio ore 20:45: Roma-Monza – DAZN e Sky/NowTV

Come vedere la Serie A su DAZN

Per guardare tutte le partite della Serie A su DAZN devi essere abbonato al pacchetto Standard o al pacchetto Plus. La differenza, oltre che nel prezzo, è nel numero di dispositivi che puoi collegare a ogni account e le modalità di visione in contemporanea. Con il pacchetto Standard puoi vedere due contenuti differenti in contemporanea su due dispositivi connessi alla stessa rete, mentre con il pacchetto Plus anche se non sono collegati alla stessa rete dati.

Oltre a tutte le partite della Serie A, su DAZN hai accesso a tutte le partite della Liga, al campionato di basket italiano, all’Eurolega e ai due canali di Eurosport.

Quali partite della Serie A vedere su Sky e NowTV

Come sempre sono tre le partite della giornata di Serie A trasmesse da Sky e NowTV e sono:

Inter – Genoa, sabato 22 febbraio ore 20:45

Empoli – Atalanta, domenica 23 febbraio ore 18:00

Roma – Monza, lunedì 24 febbraio ore 20:45

Gli abbonati a Sky possono vedere i match anche in streaming utilizzando la piattaforma di SkyGo disponibile per smartphone, tablet e computer. Chi, invece, è iscritto a NowTV può utilizzare l’omonima app che puoi scaricare sull’App Store o sul Google Play Store. Se non hai nessun abbonamento, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV che trovi su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi centinaia di euro in un anno. Oltre alle tre partite della Serie A, puoi vedere i migliori match della Premier League, la BundesLiga, la Formula 1 e la MotoGP (la nuova stagione comincerà nelle prossime settimane), la NBA, l’Eurolega di basket e i migliori tornei di tennis al mondo.

