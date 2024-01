Serie A, dove vedere ventunesima giornata in TV e in streaming

Fonte foto: andranik2018/123RF.com

La ventunesima giornata di Serie A sarà lunga più di un mese e si chiuderà solamente mercoledì 28 febbraio. Tutto questo a causa della Supercoppa italiana che si sta disputando questa settimana in Arabia Saudita e vede protagoniste Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina. I match delle quattro squadre coinvolte sono stati posticipati e verranno recuperati solamente a febbraio, tra il 14 e il 28. Questo weekend, quindi, saranno solo sei le partite del ventunesimo turno, tutte concentrate tra sabato pomeriggio e domenica sera. Non ci sono grandi big match, ma c’è la grande curiosità di vedere il debutto sulla panchina della Roma di Daniele De Rossi. La notizia di questa settimana, infatti, è l’esonero di Mourinho: allo Special One è stata fatale la sconfitta in campionato contro il Milan. Troppo deludenti i risultati finora: nono posto e fuori dall’Europa. La Juventus, invece, ha la possibilità di scavalcare l’Inter: domenica sera sarà impegnata sul campo del Lecce in cerca di punti utili per la salvezza.

Tutta la Serie A è disponibile in TV e in streaming su DAZN, e lo sarà fino al 2029. Se ancora non sei abbonato, puoi farlo adesso cliccando sul link qui in basso. Anche in questo ventunesimo turno Sky e NowTV trasmettono tre partite sui propri canali sportivi: Udinese- Milan, Frosinone – Cagliari e Sassuolo – Napoli.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

Ventunesima giornata Serie A: gli orari, TV e streaming

Un lunghissimo turno di campionato spalmato su più di un mese. Come detto in apertura, la “colpa” è della Supercoppa italiana che si sta disputando in questi stessi giorni in Arabia Saudita e che vede protagoniste Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina. Le partite che coinvolgono queste quattro squadre sono state rinviate e si recuperano tra il 14 e il 28 febbraio in base agli impegni europei.

Il turno si apre sabato alle ore 18:00 con un interessantissimo Roma – Verona. Debutto sulla panchina dei giallorossi per Daniele De Rossi, chiamato a riportare un po’ di entusiasmo a una squadra che nelle ultime giornate non ha raccolto grandissimi risultati ed è sprofondata al nono posto in classifica. Alle 20:45 il Milan è in trasferta a Udine in un match sulla carta molto ostico. Da quando i friulani hanno cambiato allenatore, la squadra gioca molto meglio. Nel lunch game di domenica spazio a Frosinone – Cagliari, mentre alle 15:00 appuntamento con Empoli – Monza. Alle 18:00 la Salernitana cerca punti contro il Genoa. Alle 20:45 la Juventus va alla ricerca del momentaneo primo posto in classifica contro il Lecce.

Il primo recupero è fissato a mercoledì 14 febbraio alle ore 19:00 tra Bologna e Fiorentina. Giovedì 22 febbraio alle ore 20:45 tocca a Torino – Lazio, mentre mercoledì 28 febbraio doppio appuntamento: alle 18:00 Sassuolo – Napoli, alle 20:45 Inter – Atalanta.

Sabato 20 gennaio ore 18:00: Roma – Verona – Dazn

Sabato 20 gennaio ore 20:45: Udinese – Milan – Dazn e Sky

Domenica 21 gennaio ore 12:30: Frosinone – Cagliari – Dazn e Sky

Domenica 21 gennaio ore 15:00: Empoli – Monza – Dazn

Domenica 21 gennaio ore 18:00: Salernitana – Genoa – Dazn

Domenica 21 gennaio ore 20:45: Lecce – Juventus – Dazn

Mercoledì 14 febbraio ore 19:00: Bologna – Fiorentina – Dazn

Giovedì 22 febbraio ore 20:45: Torino – Lazio – Dazn

Mercoledì 28 febbraio ore 18:00: Sassuolo – Napoli – Dazn e Sky

Mercoledì 28 febbraio ore 20:45: Inter – Atalanta – Dazn

Come vedere la Serie A su DAZN

DAZN è l’unica piattaforma che permette di vedere tutte le partite di questo ventunesimo turno di Serie A, di cui sette in esclusiva. Per farlo bisogna avere l’abbonamento al pacchetto Standard o Plus (le differenze tra i due pacchetti non riguardano i contenuti disponibili, ma il numero di dispositivi che puoi registrare e le modalità di visione). Su DAZN, oltre a tutta la Serie A, puoi vedere la Liga spagnola, la Serie B, la FA Cup, il campionato italiano di basket (con la maggior parte delle partite in esclusiva), l’Eurolega e anche i canali di Eurosport (ciclismo, i grandi tornei di tennis compreso l’Australian Open e tutti gli sport invernali).

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Quali partite del ventunesimo turno vedere su Sky e Now TV

Gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky o al Pass Sport di Now TV possono vedere anche tre partite per ogni turno della Serie A. In questo ventunesimo turno i match scelti sono: Udinese – Milan, Frosinone – Cagliari e Sassuolo – Napoli. Gli abbonati a Sky, oltre che sulla piattaforma satellitare, possono vedere le partite anche in streaming su SkyGo.

Se, invece, siete interessati a NowTV e ancora non siete abbonati, potete approfittare della promo disponibile in questi giorni. L’abbonamento annuale al Pass Sport è disponibile con uno sconto del 33% ed è come se quattro mesi sono gratuiti. Con il Pass Sport hai accesso a tantissimi contenuti: tre partite di Serie A, tutta la Serie B, la Champions League, l’Europa League, la NBA, l’Eurolega di basket, i migliori tornei di tennis e anche i canali di Eurosport. Clicca sul link qui in basso e approfittane subito.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%