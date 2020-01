Come verificare credito Kena

13 Gennaio 2020 - Kena Mobile è l’operatore virtuale di proprietà di TIM ed è un diretto concorrente di Iliad e di ho.mobile. Se da poco hai attivato una scheda SIM di Kena Mobile e vuoi scoprire come controllare il credito rimasto, ti basta utilizzare uno degli strumenti messi a disposizione dall’operatore telefonico. Sapere il credito della scheda Kena è molto semplice e bastano pochi secondi per vedere se i soldi disponibili bastano per rinnovare l’abbonamento.

Sono tre i modi con cui conoscere il credito disponibile sulla propria scheda Kena: l’app MyKena, online collegandosi all’Area Clienti MyKena oppure chiamando il Servizio Assistenza “Fai da Te”. Logicamente tutti i servizi sono gratuiti e sono disponibili ventiquattro su ventiquattro. Nel caso in cui il credito non sia sufficiente per rinnovare l’abbonamento mensile è possibile anche ricaricare la scheda direttamente dall’applicazione o accedendo con il proprio account nell’Area Clienti. Ecco come sapere il credito residuo Kena.

Come controllare il credito Kena sull’app

Il modo più semplice e veloce per conoscere il credito residuo è utilizzare l’applicazione MyKena. Per prima cosa bisogna scaricare l’applicazione (disponibile gratis per Google Play Store e App Store). Una volta completato il download e installata l’applicazione, bisogna lanciarla e premere su “Entra in MyKena“. A questo punto è necessario inserire il proprio numero e inserire il codice d’accesso ricevuto tramite SMS. Entrati nell’Area Personale, sarà possibile controllare il credito residuo e verificare i contatori del proprio abbonamento.

Come verificare il credito Kena online

Una valida alternativa all’applicazione è l’Area Clienti Kena disponibile online. Per controllare i soldi della scheda SIM bisogna accedere al sito web utilizzando le proprie credenziali (numero di telefono Kena e password scelta in fase di registrazione) e nella schermata principale sarà disponibile il credito residuo.

Come sapere il credito Kena tramite il servizio assistenza

Come tutti gli altri operatori, anche Kena permette di controllare i soldi disponibili sulla scheda chiamando il servizio clienti. Il numero dedicato è il 40181: basterà seguire le indicazioni della voce guidata per conoscere il proprio credito disponibile.

Dall’estero, invece, è necessario chiamare il numero +39 350 5999345. Il costo è quello di una normale chiamata dall’estero.