Commodore 64 torna a dicembre: giochi e caratteristiche

26 Giugno 2019 - Se negli anni ’80 siete cresciuti a pane, crema spalmabile alla nocciola e Commodore 64, allora segnatevi questa data: 5 dicembre 2019. È il giorno in cui, anche in Italia, tornerà in commercio il mitico microcomputer C64 che ha fatto entrare nel mondo dell’informatica milioni e milioni di (allora) ragazzi nel mondo.

La versione 2019 del Commodore 64 si chiamerà “TheC64” e, almeno esteticamente, sarà identica a quella originale: stesse dimensioni, stessa tastiera, un joystick micro-switch che ricorda molto quello di trentasette anni fa. Alcuni dettagli tecnici, però, ci ricordano che siamo alle porte degli anni ’20 del secolo successivo a quello in cui è nato il C64: il joystick si collega tramite porta USB (ce ne sono 4 in totale), mentre il collegamento alla TV avviene tramite porta HDMI. I giochi, infine, non si caricano tramite il mitico lettore di cassette ma da chiavetta USB.

TheC64: i giochi inclusi

Senza una buona dose di giochi inclusi, però, il Commodore 64 versione 2019 sarebbe solo un feticcio per gli amanti del modernariato. Invece i giochi ci sono, e sono già preinstallati

TheC64: quanto costa il nuovo Commodore 64

Il nuovo Commodore 64 sarà in vendita a partire dal 5 dicembre, ma è già possibile preordinarlo. Il prezzo di vendita sarà di 119,99 euro e la confezione comprenderà, oltre al microcomputer, anche un joystick con cavo USB da 1,5 metri, un cavo di ricarica USB con alimentatore, un cavo HDMI da 1,2 metri. Con la stessa console sarà possibile giocare sia in modalità C64 che Vic20.