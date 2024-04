Guida all'acquisto di un lettore Blu-Ray: prezzi e caratteristiche

Appassionato di digital e tecnologia, dopo una laurea in ingegneria informatica, si è specializzato nel Web Marketing. Da oltre 10 anni lavora come SEO e su progetti di affiliazione. Appassionato di fotografia, per Libero Tecnologia scrive guide all'acquisto e approfondimenti sui prodotti tech del momento.

I lettori Blu-Ray sono dispositivi indispensabili per leggere questo tipo di supporto video, senza rinunciare alla qualità grafica che soltanto i Blu-Ray Disc sono in grado di assicurare. Tuttavia possono essere utilizzati anche per leggere DVD e CD, con qualità di risoluzione che partono dall’Ultra HD arrivando fino al Full HD e al 3D, disponibili soltanto sui modelli di fascia alta più avanzati. Ecco una guida completa su come scegliere il lettore Blu-Ray, per capire quale modello comprare.

Blu-Ray: cos’è e come funziona

Sviluppato nel 2006 dalla Sony, azienda tecnologica che realizza anche la console di gaming Playstation, il Blu-Ray è un supporto rigido in grado di memorizzare un’elevata quantità di dati, fino a un massimo di 128GB per i dischi a 4 layer (strati). Si tratta di una capacità piuttosto alta, che corrisponde all’incirca a 12 DVD, con cui è possibile riprodurre in alta definizione giochi, film e concerti musicali senza compromettere le prestazioni di visualizzazione, ottenendo immagini nitide e dettagliate.

Come scegliere un lettore Blu-Ray

Nella scelta del lettore Blu-Ray migliore bisogna considerare diversi aspetti tecnici, funzionalità e caratteristiche, per determinare quale modello sia più adeguato in base alle proprie esigenze. Quasi ogni lettore Blu-Ray legge i DVD, perciò qualsiasi dispositivo può riprodurre entrambi i supporti senza particolari difficoltà. Allo stesso tempo esiste una galassia di formati video disponibili in commercio, quindi è necessario valutare con attenzione la compatibilità dell’apparecchio prima di acquistarlo.

Formati supportati dal lettore Blu-Ray

La maggior parte dei lettori Blu-Ray offre dei supporti di base, presenti sia nei modelli di fascia alta che in quelli più economici. Si tratta ad esempio dei formati AVI, MKV e MP4, ormai riproducibili con ogni lettore disponibile sul mercato, con risoluzione Full HD 1920×1080 pixel. Al contrario alcuni formati sono meno comuni, poiché richiedono delle caratteristiche tecniche elevate, dunque di solito sono compatibili soltanto sui dispositivi top di gamma più avanzati.

Tra questi c’è il lettore Blu-Ray 3D, che può leggere i file multimediali tridimensionali, una tecnologia innovativa apparsa soltanto negli ultimi anni. Per vedere un film in 3D bisogna assolutamente comprare una macchina di alta qualità, inoltre è indispensabile avere una delle migliori Smart TV con funzionalità compatibili. Altrettanto evoluti sono i lettori Blu-Ray 4K, i quali offrono una risoluzione 3840×2160 pixel Ultra HD, supporto non presente sui modelli standard tradizionali, da collegare al televisore con un apposito cavo HDMI 2.0.

Un altro tipo di formato è l’HDR, High Dynamic Range, in grado di assicurare uno spettro cromatico ampio e profondo, tra i migliori attualmente disponibili nella riproduzione video. A seconda della marca e dell’apparecchio è possibile che siano supportati diversi formati HDR, tra cui quelli più utilizzati sono HDR10 con codifica a 10 bit, HDR10+ con bilanciamento dei colori dinamico, HLG impiegato da alcune aziende per i film e Dolby Vision, con codifica a 12 bit e gestione cromatica attiva, una sorta di evoluzione dello standard HDR.

Upscaling della qualità video

Una funzionalità importante per i lettori Blu-Ray moderni è l’upscaling, la capacità interna del dispositivo di offrire una qualità superiore rispetto a quella nativa. Nonostante non sia sempre preciso e affidabile, questo sistema è utile per aumentare la risoluzione nei televisori più vecchi, portandola fino allo standard Full o Ultra HD. L’upscaling è presente in molti lettori Blu-Ray 4K, grazie a speciali algoritmi interni al software, che permettono di adattare la qualità di riproduzione a seconda degli apparecchi collegati.

Audio sui lettori Blu-Ray

Oltre alla qualità video anche l’audio gioca la sua parte, rendendo l’esperienza completa e valorizzando al massimo la risoluzione grafica del Blu-Ray. Anche in questo caso molti dispositivi propongono supporti di base, presenti su quasi tutti i modelli, tra cui DTS e Dolby Digital, i quali garantiscono una buona prestazione audio. Alcuni formati audio però sono disponibili soltanto acquistando un lettore Blu-Ray specifico, spesso di fascia alta, per riprodurre il sonoro in Dolby Digital True HD oppure in DTS-HD.

Connettività tra Blu-Ray e TV

I lettori Blu-Ray vengono collegati con TV e schermo tramite cavi HDMI, ma su alcuni modelli possono essere presenti diverse uscite, per connettere più dispositivi allo stesso tempo, di tipo 1.4 oppure 2.0. Entrambe sono compatibili con la qualità di trasmissione del segnale UHD (Ultra HD o 4K), tuttavia le uscite HDMI 1.4 hanno una velocitò di 30 fps, mentre quelle HDMI 2.0 di 60 fps. Altre connettività possono essere le uscite analogiche, quelle per l’audio coassiale se il televisore non ha la presa HDMI, oppure una o più porte USB per collegare al lettore chiavette e hard disk esterni.

Altre funzionalità del lettore Blu-Ray

Oltre alle funzionalità principali i lettori Blu-Ray possono presentare ulteriori tecnologie e funzioni, che permettono di aumentare le applicazioni offerte dal dispositivo. Ad esempio è possibile trovare delle app preinstallate, tra cui Netflix, Spotify e YouTube, un browser web per la navigazione internet, l’opzione per assistere ai canali TV in streaming, oppure la compatibilità con la tecnologia DLNA. Quest’ultima è una soluzione che consente la condivisione di file con altre periferiche, per riprodurre contenuti originali senza violare le norme sul copyright.

I migliori Blu-Ray economici

Nel mercato dei lettori Blu-Ray, esiste un’ampia gamma di opzioni economiche che offrono prestazioni soddisfacenti senza gravare eccessivamente sul budget. I migliori Blu-Ray economici sono quelli che, pur mantenendo un prezzo contenuto, non compromettono la qualità della visione e l’affidabilità. Vediamo alcuni dei bestseller di Amazon.

I migliori Blu-Ray di fascia medio-alta

I lettori Blu-Ray di fascia medio-alta rappresentano la scelta ideale per gli appassionati di cinema e tecnologia che cercano qualità senza compromessi e funzionalità aggiuntive. In questa categoria, i dispositivi offrono spesso capacità di upscaling 4K, migliorando notevolmente la qualità dell’immagine dei dischi Blu-Ray standard su schermi Ultra HD.

I migliori Blu-Ray esterni e portatili

Per coloro che necessitano di flessibilità e portabilità, i lettori Blu-Ray esterni e portatili offrono la soluzione perfetta. Ideali per l’utilizzo con laptop, PC o televisori senza un lettore integrato, questi dispositivi esterni si collegano tramite USB, offrendo una facile installazione e un’ampia compatibilità.

I lettori Blu-Ray portatili sono particolarmente apprezzati dagli utenti che viaggiano frequentemente o che desiderano condividere la propria collezione di film in Blu-Ray in diversi ambienti, dalla casa al camper o alla casa vacanze.

