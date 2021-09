Con Amazon Eero Pro 6 la miglior connettività per la smart home

Tra le tante novità presentate da poche ore da Amazon c’è anche Eero Pro 6, il nuovo router WiFi 6 mesh evoluto che, nelle intenzioni di Amazon, dovrebbe rappresentare il cuore delle moderne smart home. Oltre al Wi-Fi, infatti, questo router integra al suo interno un hub Zigbee, standard usato da moltissimi device smart senza WiFi.

Il nuovo router di Amazon è pensato infatti per le case con moltissimi dispositivi intelligenti e ne può gestire oltre 75 contemporaneamente, tutti connessi alla stessa rete domestica (o dell’ufficio). Ciò è possibile grazie alla tecnologia TrueMesh che “smista" il traffico, estende il segnale fino ai punti più remoti della casa e lo mantiene forte e stabile. In pieno stile Amazon, poi, Eero 6 Pro permette una configurazione molto veloce e semplice della rete e dei dispositivi connessi, grazie all’app a supporto: si crea un account Eero, lo si collega a quello Amazon e si selezionano i dispositivi da inserire nella rete mesh di Eero Pro 6.

Amazon Eero Pro 6 è un router di tipo “mesh“, il che vuol dire che può sfruttare la presenza di altri dispositivi Eero per amplificare il segnale WiFi e farlo arrivare più lontano: l’utente può comprare successivamente altri componenti e potenziare la sua rete, in base alle sue esigenze.

Con un solo dispositivo Eero Pro 6, comunque, Amazon garantisce una copertura di 190 metri quadrati, mentre usandone tre si coprono 560 metri quadrati. Grazie alle prestazioni della rete mesh di Eero Pro 6, quindi, sarà possibile collegare stabilmente in WiFi anche una Smart TV molto lontana dal router e non avere alcun problema durante lo streaming.

La stessa copertura si ottiene anche per i dispositivi Zigbee, che una volta connessi all’Eero Pro 6 (a sua volta connesso a Internet) possono essere raggiunti e comandati anche da remoto.

Il prezzo di listino di Amazon Eero Pro 6 è di 249 euro, ma il prezzo di lancio è di 199 euro. C’è anche il kit da tre pezzi, per ottenere immediatamente una copertura fino a 560 metri quadrati, che costa 511 euro.

Amazon Eero Pro 6 – Sistema Wi-Fi 6 mesh con hub Zigbee integrato – Confezione da 1 dispositivo

