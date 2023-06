Con TIM Voce WiFi chiamate con il cellulare utilizzando oltre alle reti mobili anche il WiFi

Ecco come funziona il nuovo servizio e cosa fare per attivarlo

Per far fronte alle frenetiche esigenze della vita quotidiana, una comunicazione stabile e veloce è una necessità essenziale. Ma cosa succede quando ci si trova in luoghi dove la copertura mobile è debole o ci si trova in ambienti interni in cui la stessa potrebbe essere ostacolata dalla presenza ad esempio di mura spesse?

Fortunatamente TIM ha la soluzione perfetta per superare questi ostacoli e fruire di una connessione vocale affidabile ovunque ci si trovi: TIM Voce WiFi.

Scopriamo come sfruttare al massimo la potenza di TIM Voce WiFi per comunicare in modo semplice e affidabile.

TIM Voce WiFi: funzionamento e caratteristiche

TIM Voce WiFi rappresenta un’innovativa soluzione offerta da TIM per una comunicazione senza interruzioni e di qualità superiore, anche in assenza di una copertura mobile ottimale. Sfruttando la potenza della rete WiFi, questo servizio consente agli utenti di effettuare e ricevere chiamate su tutto il territorio nazionale, semplicemente collegandosi al WiFi più vicino.

L’utilizzo di TIM Voce WiFi è semplice e veloce, in quanto non sono richieste registrazioni o sottoscrizioni.

Basta connettersi ad una qualunque rete WiFi, fissa o mobile di TIM o di un altro operatore, per chiamare senza problemi. Gli hotspot WiFi che consentono tale servizio possono essere sia interni, come la connessione domestica o dell’ufficio, sia esterni, come quelli presenti nei centri commerciali o nelle piazze. Non vi sono limitazioni sulla tipologia di connessione che può essere fibra, ADSL o altro.

Nel caso in cui la connettività WiFi venga persa, la chiamata verrà instradata sulla rete mobile disponibile e si potrà continuare a parlare senza problemi, mantenendo le tariffe voce del proprio profilo mobile attivo. Le chiamate di emergenza e la localizzazione dell’utente sono supportate come se si stesse utilizzando una rete mobile.

Le chiamate effettuate tramite TIM Voce WiFi vengono evidenziate mediante un’icona specifica sul display del telefono, accanto al segnale di potenza, sul dialer e nella sezione delle “chiamate effettuate”.

I requisiti per aderire a TIM Voce WiFi

Per utilizzare il servizio TIM Voce WiFi, non è richiesto nulla di più rispetto all’utilizzo di un comune WiFi. Non serve scaricare alcuna applicazione o attivare un’offerta dedicata, ma basta avere uno smartphone di ultima generazione (degli ultimi due anni) compatibile con il servizio.

Affinché sia possibile effettuare e ricevere chiamate tramite WiFi, il primo requisito è che il proprio dispositivo sia dotato della moderna tecnologia Voice over WiFi (nota anche come WiFi Calling), che rappresenta lo standard globale più recente per le reti mobili di quarta generazione, insieme a VoLTE.

Al momento più di 80 modelli smartphone sono già compatibili con l’attivazione di TIM Voce WiFi, tra cui Samsung S21, S22, S23 e Xiaomi Serie 13 e Motorola di ultima generazione. Nella sezione dedicata del sito TIM è disponibile la lista completa dei modelli abilitati per la tecnologia Voice over WiFi. Molti costruttori hanno già fornito gli aggiornamenti necessari per poter utilizzare TIM Voce WiFi sui modelli compatibili, mentre per gli altri sarà necessario attendere l’aggiornamento nel breve periodo. In alternativa, è possibile acquistare uno smartphone già predisposto tra quelli proposti da TIM in offerta.

Come attivare TIM Voce WiFi

Non è necessario aderire ad una specifica offerta per utilizzare TIM Voce WiFi: il servizio verrà attivato progressivamente su tutti gli smartphone compatibili, ovvero i dispositivi LTE di recente costruzione (ultimi 24 mesi circa).

Un SMS di benvenuto informerà l’utente sulla possibilità di attivare TIM Voce WiFi nel momento in cui verrà reso disponibile per il suo modello ma, per poterlo utilizzare, è indispensabile che lo smartphone sia aggiornato e che sia attiva la funzione Voice Over WiFi. Ad ogni modo, sarà sempre possibile disattivarlo accedendo alle impostazioni dello smartphone.

Oltre ad offrire una maggiore copertura e stabilità del segnale, TIM Voce WiFi è anche estremamente conveniente, in quanto non prevede alcun costo né di attivazione né di utilizzo. L’unica spesa da considerare per le chiamate effettuate tramite TIM Voce WiFi è quella relativa al proprio profilo tariffario.

Va sottolineato che oggi TIM è il primo ed unico operatore ad offrire in Italia una soluzione così completa in termini di connessioni e clienti abilitati al servizio.

Ulteriori informazioni su TIM Voce WiFi sono disponibili sulla pagina ufficiale: https://www.tim.it/fisso-e-mobile/mobile/servizi/voce-wifi