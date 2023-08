Confermati 2 sequel per il film È colpa mia?

Fonte foto: Prime Video

Il film È colpa mia? ha debuttato su Prime Video lo scorso 8 giugno ed è stato un discreto successo: è entrato nella Top 10 dei titoli più visti in oltre 190 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, India, Argentina e Francia. In seguito a questo riscontro positivo è arrivata un’ottima notizia per i fan. Nelle scorse settimane Prime Video ha infatti confermato la realizzazione dei due sequel del film Original spagnolo, che si intitoleranno È colpa tua? e È colpa nostra?

Di cosa parla È colpa mia?

Il film È colpa mia? si basa sul primo romanzo della trilogia di best-seller di Mercedes Ron Culpables, che in lingua originale si intitola Culpa mía ed è uscito nel 2017 (la traduzione italiana è stata pubblicata da Salani nel 2021). Come è facile intuire, i due sequel cinematografici si baseranno dunque sul secondo e sul terzo volume della saga: Culpa tuya (2017) e Culpa nuestra (2018).

Il film È colpa mia?, già disponibile su Prime Video, racconta un amore proibito: quello tra la diciassettenne Noah e il ventunenne Nick. I due si conoscono quando la madre di Noah e il padre di Nick iniziano una relazione e si trasferiscono nella stessa casa portandosi con sé i rispettivi figli. Questi, dopo un inizio turbolento, capiscono di essere irrimediabilmente attratti uno dall’altra.

Nel cast del film ci sono Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta Hazas, Iván Sánchez, Eva Ruiz e Victor Varona. Domingo González è regista e sceneggiatore.

Cosa sappiamo dei sequel di È colpa mia?

I due sequel saranno entrambi film Original spagnoli e si intitoleranno, come accennato, È colpa tua? e È colpa nostra?. Nicole Wallace e Gabriel Guevara saranno ancora una volta protagonisti della storia nei rispettivi ruoli di Noah e Nick.

Nei due prossimi capitoli cinematografici l’amore tra Noah e Nick continuerà a sembrare indissolubile, nonostante i tentativi dei genitori di porre fine alla relazione. Le difficoltà, però, non mancano. Nick lavora, Noah inizia l’università: due esperienze diverse e distanti che aprono la possibilità di nuovi incontri.

Il rapporto tra i due protagonisti sarà scosso in particolare dalla comparsa di un’ex fidanzata in cerca di vendetta e dalle intenzioni poco limpide della madre di Nick. L’intera famiglia Leister, in realtà, subirà le conseguenze di questi "scossoni". E una domanda sorgerà spontanea: quando così tante persone fanno di tutto per distruggere una relazione, quanto può davvero durare quell’amore?

La regia di È colpa tua? e È colpa nostra? sarà ancora una volta nelle mani di Domingo González, che sarà ancora sceneggiatore con Sofía Cuenca. I sequel saranno prodotti da Pokeepsie Films con Álex de la Iglesia e Carolina Bang come produttori.

Quando escono È colpa tua? e È colpa nostra?

I film È colpa tua? e È colpa nostra? usciranno prossimamente in streaming su Prime Video. Le date esatte di uscita non sono ancora state annunciate.