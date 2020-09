Chi si trova a dover scrivere importanti documenti per l’Università o a redigere lavori giornalistici è probabilmente molto abituato a fare i conti con limiti di parole e caratteri. Spesso, infatti, in diversi settori sono richiesti testi che non superino una determinata lunghezza, motivo per cui è importante verificare, una volta redatto il testo, di aver rispettato le linee guida richieste. I supporti informatici mettono a disposizione degli utenti diversi tool per risolvere i problemi legati al conteggio dei caratteri, risolvendo così un problema che per decenni aveva attanagliato scrittori, accademici e giornalisti.

Con la macchina da scrivere questa operazione andava infatti eseguita a mano, portando ad un dispendio di tempo ed energie non indifferenti. Oggi, fortunatamente, esistono diversi strumenti che possono aiutare a contare i caratteri e le parole di un documento, sia su Word che online: in questo modo, è semplicissimo capire in pochi minuti se sarà necessario fare delle aggiunte o dei tagli prima di consegnare il lavoro. Non hai dimestichezza con questo tipo di tool? Prendi nota: ti spieghiamo in questa giuda tutti i trucchi per contare esattamente caratteri e parole di un testo.

Conteggio caratteri e parole su Word

Se hai appena redatto un testo su Word e devi controllare il numero di caratteri o parole che lo compongono, non ti resterà che eseguire delle semplicissime operazioni.

Su Windows

Se stai lavorando ad un documento Word su Windows, ti basterà controllare la barra di stato. Durante la digitazione, infatti, Word conta automaticamente il numero di parole in un documento, le pagine, i paragrafi, le linee e i caratteri. Qualora tu abbia bisogno di un conteggio parziale delle parole, seleziona la parte di testo desiderata: la barra di stato mostrerà il conteggio parole di quella selezione e dell’intero documento.

Su MacOs

Le operazioni cambiano leggermente se stai lavorando ad un testo su MacOs. In questo caso, il numero di caratteri, paragrafi, righe e altre informazioni può essere consultato facendo clic sulla voce “Conteggio parole” nella barra di stato. A meno che non sia stato selezionata una parte del testo, Word conterà le parole presenti nell’intero documento, nonché i caratteri: potrai visualizzarli come Statistiche nella finestra Conteggio parole. Per contare il numero di parole in una parte del documento, ti basterà invece selezionare il testo da includere nel conteggio. Anche in questo caso, selezione la voce “Conteggio parole” dal menu Strumenti e avrai a disposizione tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Conteggio caratteri e parole online

Se stai redigendo il tuo testo online, per questioni di tempo o praticità, hai invece a disposizione altri strumenti per verificare il numero di parole e caratteri. Ecco quelli più popolari.

Word online

Proprio come il programma per il desktop, anche Word per il web effettua il conteggio parole durante le digitazione. Se il conteggio parole non è indicato nella parte inferiore della finestra, assicurati di essere in modalità di modifica facendo clic su Modifica documento > Modifica in Word per il Web. Fai quindi clic sul conteggio delle parole per disattivarlo e attivarlo. È bene specificare che Word per il Web offre un conteggio delle parole approssimativo. Se è necessario un conteggio esatto, fai clic su “Apri in Word” e osserva il conteggio parole nella parte inferiore della finestra Word documento.

Google doc

Uno degli editor più utilizzati per la scrittura online, Google Doc, integra un tool che permette di conteggiare il numero dei caratteri di un testo. Una volta che avrai creato un nuovo documento, ti basterà cliccare sulla voce di menù “Strumenti” e successivamente su “Conteggio Parole”.

Contarecaratteri.com

Uno strumento molto intuitivo per il conteggio delle parole online è offerto dal portale contarecaratteri.com. Per contare i caratteri è necessario copiare o scrivere il testo da analizzare nell’apposito campo di testo che trovi in corrispondenza della voce “Scrivete o copiate il testo su questo conta caratteri online”. Dopo aver compiuto questa operazione, clicca sul pulsante “Conta Caratteri”: in pochi secondi tu verrà restituito il numero dei caratteri e delle parole del testo scritto.

Toolset.it

Molto intuitivo anche il portale Toolset.it. Una volta sul sito, puoi redigere o incollare il testo del tuo documento nell’editor al centro della Home Page. Puoi quindi utilizzare lo strumento “Conta Caratteri e Parole” del sito Toolset.it per contare parole e caratteri: il tutto avviene in automatico e non dovrai premere alcun pulsante per effettuare il conteggio. Il portale offre un servizio molto dettagliato: alla voce “Caratteri” potrai leggere il numero di caratteri spazi inclusi; alla voce “Caratteri (no spazi)”, potrai trovare il numero dei caratteri del testo con spazi esclusi; alla voce “Parole” trovi il conteggio delle parole per il tuo testo.