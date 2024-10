Fonte foto: Prime Video

Il titolo desta oggettivamente una certa curiosità specialmente sul pubblico italiano, che di pasta se ne intende. Ma non solo: gli spettatori di riferimento di questa novità, infatti, sono soprattutto le persone che vivono fuori dall’Italia, ma sono affascinate dalla sua cultura enogastronomica famosa in tutto il mondo. Esattamente, però, cos’è e di cosa parla The Pasta Queen? In poche parole si tratta di una serie di viaggio culinaria in uscita su Prime Video fra pochi giorni. E sì, come è facile immagine dal titolo, l’Italia e la pasta avranno un ruolo di rilievo nelle tredici puntate.

Chi è Nadia Caterina Munno, The Pasta Queen

Iniziamo però dalle basi. La "regina della pasta" in questione è Nadia Caterina Munno (in arte The Pasta Queen, appunto), una influencer e content creator di origini casertane.

La quarantenne ha inventato un format di ricette che, proposte sui social, le hanno fatto guadagnare un seguito di milioni di followers su Instagram e TikTok.

Munno è nata e cresciuta a Roma, ma è stata poi trapiantata negli Stati Uniti. Nella sua famiglia c’è una lunga tradizione legata alla produzione della pasta, tanto che alcuni suoi antenati se ne occupavano già nell’Ottocento.

Gli episodi di The Pasta Queen

In ogni episodio della serie Munno viaggia attraverso l’Italia incontrando chef e persone esperte che le raccontano quali sono gli ingredienti essenziali delle varie cucine regionali e cucinando in piatti tipici della tradizione italiana.

La serie è prodotta da Candle Media’s Hello Sunshine e Amazon MGM Studios. Tra i produttori esecutivi ci sono Reese Witherspoon, Sara Rea, Sue Kinkead e Liz Sandorff. Cat Sullivan è showrunner ed executive producer, ruolo quest’ultimo ricoperto anche dalla stessa Nadia Caterina Munno.

Il trailer di The Pasta Queen

Prime Video ha recentemente diffuso il trailer di The Pasta Queen, che dà un assaggio dell’atmosfera solare e gioiosa che Munno riesce a ricreare durante il suo viaggio culinario che tocca ad esempio Puglia, Campania, Emilia-Romagna e Lazio.

La serie, come accennato, si preannuncia un’esaltazione appassionata della cucina e delle tradizioni italiane, e certamente si rivolge prima di tutto al pubblico straniero affascinato dal nostro Paese.

«Seguimi in questo viaggio e ti insegnerò a cucinare come un vero italiano», dice non a caso Munno nel trailer. Spesso gli ingredienti e le ricette che oggi fanno parte della tradizione italiana infatti arrivano oltreoceano, ma lì vengono reinterpretate in preparazioni che non sempre rispettano la rigorosa tradizionale gastronomica di alcune regioni.

Quando esce The Pasta Queen

The Pasta Queen esce su Prime Video il 24 ottobre 2024.