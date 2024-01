Cosa c'è di nuovo a febbraio 2024 su Netflix

Fonte foto: Netflix

Ci sono diverse novità su Netflix a febbraio 2024. Tra i titoli più attesi ci sono Avatar – La leggenda di Aang, la serie live action che riprende la trama e i personaggi dell’omonima serie animata di successo, e One Day, romantica e appassionante serie tv che ripropone la storia d’amore dell’omonimo film del 2011 con Anne Hathaway e Jim Sturgess, tratto dal bestseller internazionale di David Nicholls. Oltre al film Dalla mia finestra 3 e al reality show L’amore è cieco stagione 6, in uscita nelle prossime settimane c’è anche Nuova Scena, lo show italiano con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain che punta a trovare il nuovo volto della scena rap italiana.

I film di febbraio 2024 su Netflix

La La Land, Il Diavolo veste Prada: non sono delle novità, eppure questi due amatissimi film entrano a far parte del catalogo Netflix proprio questo mese. Un’ottima notizia per chi è sempre in cerca di qualche bel film da recuperare o da riguardare. Tra i nuovi film c’è invece, tra gli altri, il dramma turco Cenere, in cui la protagonista Gökçe, leggendo uno dei libri inviati alla casa editrice del marito Kenan, ritrova l’entusiasmo per la vita ma allo stesso tempo vede sgretolarsi l’idea di famiglia felice che pensava di aver raggiunto con il coniuge. Ecco gli altri film in uscita su Netflix a febbraio 2024.

1° febbraio : Il matrimonio del mio migliore amico, The One

: Il matrimonio del mio migliore amico, The One 2 febbraio : Orion e il Buio

: Orion e il Buio 6 febbraio : La La Land

: La La Land 7 febbraio : Il Diavolo Veste Prada

: Il Diavolo Veste Prada 9 febbraio : Cenere

: Cenere 11 febbraio : Dante

: Dante 13 febbraio : Taylor Tomlinson: Have It All (speciale stand-up comedy)

: Taylor Tomlinson: Have It All (speciale stand-up comedy) 14 febbraio : Players

: Players 15 febbraio : Love, Simon

: Love, Simon 16 febbraio: Einstein e la bomba (documentario)

Einstein e la bomba (documentario) 23 febbraio : Dalla mia finestra 3: Guardando te, Mea Culpa

: Dalla mia finestra 3: Guardando te, Mea Culpa 28 febbraio: Code 8: Part II

Le serie di febbraio 2024 su Netflix

Tra le serie in arrivo su Netflix nei prossimi giorni c’è la settima stagione di Rick and Morty. Un’altra novità è la docuserie Love, Stalker, Killer che racconta del contorto e pericoloso triangolo amoroso che coinvolge Dave, un padre affettuoso in cerca di una seconda possibilità sulle app di dating che finisce invece in una sconvolgente storia di molestie, truffe e omicidio. Chi cerca un thriller può guardare A Killer Paradox, serie in cui un uomo comune diventato un serial killer si scontra con un detective determinato a fermarlo.