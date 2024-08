Cosa c'è di nuovo ad agosto 2024 su Prime Video

Fonte foto: Prime Video

La grande novità di agosto 2024 su Prime Video arriva in realtà a fine mese: parliamo della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, un nuovo capitolo in cui i personaggi già visti nell’ambiziosa prima stagione dovranno fare i conti con il definitivo ritorno di Sauron. Tra le serie tv, c’è attesa anche per Batman: Caped Crusader, una rivisitazione della mitologia di Batman attraverso lo sguardo degli executive producers J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm. Nel nuovo film Arthur The King – Insieme a ogni costo si racconta invece l’avventura lunga dieci giorni e 435 miglia (e basata su una storia vera) di un corridore professionista e un cane randagio.

I film di agosto 2024 su Prime Video

Tra i nuovi film Original in uscita in queste settimane c’è One Fast Move. Il protagonista è un soldato congedato con disonore che rintraccia il padre che lo aveva abbandonato affinché lo aiuti a realizzare il suo sogno di correre con le moto SuperSport. In Jackpot! con John Cena, invece, la premessa è decisamente suggestiva: in California è stata istituita una "Grande Lotteria" in cui, per ottenere legalmente il jackpot multimiliardario, bisogna uccidere il vincitore prima del tramonto. Per chi vuole approfittare delle ferie agostane per recuperare qualche classico, invece, ci sono buone notizie: entrano a catalogo questo mese anche Il Gladiatore e Robin Hood – Un uomo in calzamaglia.

1° agosto : Guerriero americano 1, 2, 3 e 4, Il Gladiatore

: Guerriero americano 1, 2, 3 e 4, Il Gladiatore 2 agosto : Tutti tranne te

: Tutti tranne te 7 agosto : I perfetti innamorati

: I perfetti innamorati 8 agosto : One Fast Move

: One Fast Move 9 agosto : Arthur The King – Insieme ad ogni costo

: Arthur The King – Insieme ad ogni costo 11 agosto : Il vangelo secondo Clarence

: Il vangelo secondo Clarence 15 agosto : Jackpot!

: Jackpot! 19 agosto : Madame Web

: Madame Web 23 agosto : Falla Girare 2

: Falla Girare 2 26 agosto : Dumb Money

: Dumb Money 28 agosto: Marie Antoinette, Robin Hood – Un uomo in calzamaglia, Robin Hood – Principe dei ladri

Le serie tv di agosto 2024 su Prime Video

Oltre alle novità già citate, ad agosto 2024 entra a fare parte del catalogo di Prime Video anche la serie Buffy l’ammazzavampiri, dalla prima alla settima stagione: quale occasione migliore per un rewatch? Occhio invece alle serie tv in scadenza: c’è tempo fino al 4 agosto per vedere la prima stagione di The Head e fino al 31 per recuperare le prime quattro stagioni di S.W.A.T.

1° agosto : Fear the Walking Dead S8, Naruto: Shippuden S10, Batman: Caped Crusader

: Fear the Walking Dead S8, Naruto: Shippuden S10, Batman: Caped Crusader 5 agosto : Buffy l’ammazzavampiri S1-7

: Buffy l’ammazzavampiri S1-7 19 agosto : Prison Beak S1-5

: Prison Beak S1-5 29 agosto: Gli anelli del potere 2