Cosa fare se Amazon Echo non si connette al Wi-Fi

Può capitare di avere problemi con un dispositivo Amazon Echo che non si connette al Wi-Fi. Alla base del malfunzionamento potrebbero esserci diverse cause. Gli smart speaker di Amazon sono facili da configurare ma, per poter funzionare senza impedimenti, hanno bisogno di una connessione costante e senza intoppi al router Wi-Fi di casa. Anche un piccolo problema, quindi, può rendere impossibile l’utilizzo. Vediamo, quindi, cosa fare se un Amazon Echo non si connette al Wi-Fi di casa.

Verificare la configurazione di Amazon Echo

Avete appena acquistato un dispositivo Amazon Echo e non riuscite a connetterlo al Wi-Fi? Non preoccupatevi perché la configurazione dello smart speaker è davvero molto semplice. Per ottenere tutte le informazioni in merito è possibile dare un’occhiata alla guida sulla prima configurazione di Amazon Echo.

In linea di massima, per configurare un dispositivo Echo è sufficiente installare l’app di Alexa sul proprio smartphone (c’è sia su Android che su iPhone) e poi effettuare una veloce configurazione che prevede il collegamento al Wi-Fi di casa del dispositivo Echo. La procedura è guidata direttamente dall’app di Alexa.

Riavviare il dispositivo Echo

Come da tradizione in informatica, la prima cosa da fare in caso di problemi è provare a riavviare il dispositivo. Questo sistema consente di eliminare bug temporanei e malfunzionamenti non dovuti alla connessione Internet. È necessario rimuovere l’alimentatore di corrente, attendere 30 secondi e poi ricollegarlo per riavviare il dispositivo. Alla riaccensione del proprio Echo, se il problema persiste, bisognerà valutare altre opzioni.

Verificare la posizione del dispositivo Echo

Per collegarsi al Wi-Fi è necessario che il dispositivo Echo sia in prossimità del router di casa. Un’eccessiva distanza, soprattutto nel caso di presenza di ostacoli, potrebbe ridurre la qualità della connessione, fino a renderla impossibile. Bisogna, quindi, verificare la posizione del dispositivo Echo rispetto al proprio router.

Amazon consiglia di non posizionare il dispositivo a più di 10 metri dal router. In caso di presenza di ostacoli, però, potrebbe essere necessario ridurre ulteriormente la distanza per poter realizzare una connessione ottimale e senza interruzioni. Si può valutare anche il ricorso a un Wi-Fi Extender per potenziare la copertura della rete domestica.

Controllare che non ci siano interferenze

La presenza di interferenze di altri dispositivi potrebbe rendere impossibile il collegamento via Wi-Fi tra Echo e il router di casa. Elettrodomestici come i forni a microonde oppure dispositivi elettronici come i baby monitor potrebbero essere delle fonti di interferenze. Per questo motivo, è opportuno verificare la presenza di dispositivi vicini al proprio Echo che potrebbero causare l’impossibilità di sfruttare al massimo la rete Wi-Fi di casa.

Verificare il corretto funzionamento del router Wi-Fi

Se il dispositivo Amazon Echo non riesce a connettersi al Wi-Fi, il problema potrebbe essere legato al router di casa o, più in generale alla connessione che potrebbe non funzionare. Conviene, quindi, verificare il funzionamento della connessione Wi-Fi provando ad accedere a Internet da altri dispositivi, come smartphone e computer. Potrebbe essere utile provare a riavviare il router.

È consigliabile anche disattivare alcuni dispositivi connessi alla rete per verificare se la presenta di connessioni multiple al router sia uno dei fattori alla base del problema di connessione di Echo. In caso di problemi con il router o la connessione Wi-Fi, quindi, potrebbe essere necessario contattare il servizio d’assistenza del proprio operatore di telefonia.

Per risolvere i problemi con la connessione Internet di casa è possibile anche effettuare alcune verifiche che potranno tornare utili per individuare le cause e adottare le giuste contromisure al problema del Wi-Fi senza connessione a Internet in casa.

Controllare la password del Wi-Fi

Uno dei motivi che potrebbero impedire a un dispositivo Amazon Echo di connettersi alla rete Wi-Fi potrebbe essere un cambio della password per l’accesso al router. Cambiando la password, infatti, tutti i dispositivi collegati al router con la vecchia password non saranno più in grado di accedere alla rete Internet. Bisogna. quindi, aggiornare le impostazioni Wi-Fi del dispositivo Echo.

Per farlo è sufficiente usare l’app Alexa, installata sul proprio smartphone e già utilizzata per configurare il dispositivo Echo. Una volta aperta l’app bisogna andare in Dispositivi > Echo & Alexa e selezionare il dispositivo Echo che sta registrando problemi con il Wi-Fi di casa.

A questo punto è necessario andare in Stato > Rete Wi-Fi > Modifica. In questa sezione è possibile collegarsi alla rete Wi-Fi di casa. Se è stata cambiata la password, bisogna premere sulla rete domestica (già salvata) e selezionare l’opzione Dimentica. Successivamente, per connettere Echo al Wi-Fi di casa, basterà inserire la nuova password.

Il dispositivo Echo non funziona

Una delle case dei problemi di collegamento alla rete Wi-Fi potrebbe essere un malfunzionamento del dispositivo Echo. Potrebbe esserci un problema hardware (un componente danneggiato ad esempio) che impedisce il corretto funzionamento. In questi casi, è necessario contattare l’assistenza clienti Amazon per verificare lo stato della garanzia e valutare la possibilità di effettuare una riparazione dello speaker.