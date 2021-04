Cosa sappiamo del nuovo Samsung Galaxy S21 FE

Su Samsung Galaxy S21 FE vige ancora il totale riserbo. Finora, a circolare sono state esclusivamente alcune supposizioni da parte di voci più o meno affidabili della rete che hanno tentato di far luce su quello che sarà il successore del modello S20 Fan Edition che lo scorso anno ha riscosso molto successo tra il pubblico. Cosa sappiamo finora sull’edizione 2021?

Le ultime indiscrezioni sullo smartphone di Samsung, in ordine di tempo, arrivano da Steve Hammersoffer, ovvero OnLeaks su Twitter, uno dei leaker più informati e affidabili della rete. Al centro dei rumor, stavolta, alcuni render risultati molto più realistici rispetto alle immagini trapelate durante lo scorso mese di marzo. Insieme al lato visuale, sono arrivati poi anche alcuni dettagli sul comparto tecnico di Samsung Galaxy S21 FE. Ovviamente, anche in questo caso si tratta di anticipazioni da confermare che potrebbero dunque non rispecchiare del tutto il prodotto finale che arriverà sugli scaffali dei negozi, fisici e virtuali.

Samsung Galaxy S21 FE, cosa sappiamo finora

Dalle immagini condivise da OnLeaks, Samsung Galaxy S21 FE 5G dovrebbe ereditare il design dagli altri modelli della serie Galaxy S21. Ciò si traduce con una linea pulita e un effetto “frosted" della scocca posteriore, realizzata in questo caso in Glastic, ovvero una particolare plastica in grado di ricreare l’effetto vetro, a cui si aggiunge la finitura metallica sui profili laterali.

Passando agli aspetti più tecnici, lo smartphone 5G della casa sudcoreana dovrebbe misurare 155,7×74,5×7,9 mm, con uno spessore incrementato di 1,4 mm (per un totale di 9,3mm) nella sporgenza che ospita il modulo fotografico posteriore. Sul lato anteriore, dovrebbe poi essere presente un display da 6.4 pollici, quindi un po’ più grande di quello dell’S21 e un po’ più piccolo di quello dell’S21+, completamente piatto (senza lati curvi, dunque), dotato di punch hole centrale per la fotocamera frontale.

Sul retro, se saranno rispettati i render, la fotocamera posteriore potrebbe essere composta da un modulo triplo, del quale però non si conosce ancora alcuna caratteristica per poter tentare di delinearne gli aspetti peculiari (ma è plausibile che avrà il sensore principale da 64 MP). Unico dettaglio, quello relativo al flash LED visibile nelle immagini e disposto in linea con la prima lente del blocco.

Samsung Galaxy S21 FE, il ruolo del prezzo

Se nel 2020 a tirare acqua al mulino della versione Fan Edition ha contribuito di molto il prezzo contenuto, per bissare il successo quest’anno Samsung dovrà essere in grado di fare lo stesso. Di certo, se si riuscirà a tenersi vicini rispetto ai 669 euro del 2020, le ipotesi di replicare, o addirittura superare, le performance di vendite dello scorso anno potrebbero essere estremamente realistiche.