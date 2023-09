Cosa sappiamo della miniserie Expats

Fonte foto: Prime Video

È il best seller internazionale The Expatriates, scritto da Janice Y. K. Lee, la fonte di ispirazione della nuova miniserie Prime Video dal titolo Expats. Diretta da Lulu Wang, la limited series drammatica in sei episodi esplora i temi del privilegio, della consapevolezza e del vittimismo seguendo le vicende di tre donne americane a Hong Kong. La serie uscirà in streaming all’inizio del 2024. Intanto però proprio oggi, 8 settembre, il penultimo episodio di Expats è presentato in prima mondiale al Toronto International Film Festival.

Il cast di Expats

Il cast di Expats include nomi notevoli. Ci sono l’attrice Premio Oscar e vincitrice di numerosi Emmy Nicole Kidman (vista tra le altre cose in Big Little Lies – Piccole grandi bugie e The Undoing), Sarayu Blue (nota per Non ho mai… e Giù le mani dalle nostre figlie), Ji-young Yoo (Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola e Smoking Tigers) e Brian Tee (Chicago Med e Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra).

Kidman, Blue e Yoo interpretano rispettivamente Margaret, Hilary e Mercy, le tre protagoniste. Completano il cast Brian Tee nel ruolo di Clarke (marito di Margaret) e Jack Huston nei panni di David (marito di Hilary).

Lulu Wang è la creatrice, regista e sceneggiatrice della serie, oltre che produttrice esecutiva con Daniele Melia per Local Time. Anche Nicole Kidman è executive producer con Per Saari per Blossom Films e con Alice Bell, che è inoltre stata la prima sceneggiatrice a entrare nel progetto della serie. La sceneggiatura è stata firmata anche dalla stessa Wang e da Janice Y. K. Lee, cioè l’autrice (statunitense nata a Hong Kong) del libro da cui è tratta la serie.

Il libro da cui è tratta la serie

Il libro The Expatriates di Janice Y. K. Lee è stato pubblicato nel 2016 e al momento non c’è una traduzione italiana. L’autrice è nota soprattutto per il suo esordio del 2009, The Piano Teacher, pubblicato in Italia nello stesso anno con il titolo L’insegnante di pianoforte (Bompiani). Anche questo primo romanzo è ambientato a Hong Kong, però intorno alla metà del secolo scorso.

La trama di Expats

Come accennato, la miniserie è ambientata nel 2014 nella vibrante e tumultuosa Hong Kong. Le tre donne americane protagoniste vivono nella metropoli e le loro vite si intrecciano in seguito a un’inaspettata tragedia familiare. La serie esplora prima di tutto l’amicizia, intensa ma "a tempo", che nasce tra persone espatriate che si ritrovano a condividere un’esperienza comune all’estero. La trama affronterà poi il già citato tema del privilegio, ma nella narrazione rientreranno anche eventi che hanno a che fare con l’elaborazione del dolore, il matrimonio e il potere del perdono.

Quando esce Expats

Expats uscirà su Prime Video all’inizio del 2024. La data esatta non è ancora stata annunciata.