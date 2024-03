Cosa sappiamo di Outer Banks 4

Fonte foto: JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX

Sta per sbarcare su Netflix la quarta stagione di Outer Banks. L’uscita dei nuovi episodi è attesa infatti nel corso del 2024 sulla piattaforma di streaming e intanto non mancano le anticipazioni e le novità, anche riguardo il cast. Il finale della terza stagione è stato agrodolce: diciotto mesi dopo aver trovato l’oro a El Dorado, infatti, i protagonisti si stanno godendo il successo faticosamente conquistato, ma stanno anche elaborando la morte di Ward (alias Charles Esten) e Big John (Charles Halford). Cosa aspettarsi dalle nuove puntate?

Outer Banks 4: chi c’è di nuovo nel cast

L’arrivo della stagione 4 di Outer Banks era stato annunciato a febbraio 2023, prima ancora che la terza stagione fosse disponibile in streaming. Nei nuovi episodi il pubblico vedrà ancora Chase Stokes nei panni di John B, Madelyn Cline in quelli di Sarah, Madison Bailey in quelli Kiara, Jonathan Daviss in quelli di Pope, Rudy Pankow in quelli di JJ, Carlacia Grant nelle vesti di Cleo e Austin North in quelle di Topper. Drew Starkey interpreta di nuovo Rafe e Fiona Palomo veste ancora i panni di Sofia, ma a questo giro il suo ruolo è diventato ricorrente.

Nel cast di Outer Banks 4 ci sono però anche alcune new entry. J. Anthony Crane (visto in Dead Ringers e Billions) interpreta Chandler Groff, un uomo che sta soffrendo per la perdita della moglie. Pollyanna McIntosh (nota, ad esempio, per The Walking Dead: The Ones Who Live e Double Blind) veste i panni di Dalia, una leader rivoluzionaria che si troverà faccia a faccia con i Pogues.

Brianna Brown (Dynasty e Eastsiders) è Hollis Robinson, la maggiore agente immobiliare dell’Isola. In passato aveva lavorato con Ward, ma ora ha messo gli occhi su Rafe, che tra l’altro secondo alcune teorie dei fan nelle nuove puntate potrebbe ricoprire il ruolo del villain. Rigo Sanchez (Animal Kingdom, Station 19) interpreta Lightner, un pericoloso e astuto individuo che promette di dare del filo da torcere ai protagonisti. Infine, Mia Challis (vista in FBI: International, Clickbait) è Ruthie, bambina selvaggia che sviluppa un attaccamento morboso a Topper.

La trama di Outer Banks 4

Le riprese della stagione 4 di Outer Banks sono iniziate nel giugno 2023, ma sono state sospese dopo poche settimane a causa dello sciopero SAG-AFTRA. Gli attori sono tornati sul set alla fine dello scorso anno. Una parte delle riprese si è svolta in Marocco, tra Essaouira e Ouarzazate, a febbraio 2024.

Nel finale della stagione 3 di Outer Banks un uomo consegna ai protagonisti un antico diario di bordo, apparentemente di proprietà di Barbanera. L’uomo afferma di avere bisogno di compagni di avventura e di avere pensato che i Pogues fossero i più adatti allo scopo. La trama della stagione 4 certamente riprenderà da questo punto, portando dunque i protagonisti (e il pubblico) in una nuova avventura per mare con ogni probabilità alla ricerca del leggendario tesoro del pirata.

Quando esce Outer Banks 4

L’uscita su Netflix di Outer Banks 4 è prevista per il 2024, ma la data esatta non è ancora stata annunciata.