Cosa succede a The Crown dopo la morte della regina Elisabetta, avvenuta lo scorso 8 settembre? Al momento dell’annuncio del lutto era in corso la produzione della sesta e ultima stagione della serie Netflix ideata da Peter Morgan, il cui debutto in streaming avverrà probabilmente nel 2023.

Le riprese dei nuovi episodi sono state temporaneamente interrotte in segno di rispetto per la scomparsa di Elisabetta II di Inghilterra, i cui funerali si sono svolti lunedì 19 settembre. Ma adesso cosa succede?

Quando esce The Crown 5

Da sei anni The Crown racconta il lato più intimo di casa Windsor, per la quale la morte della sovrana è evidentemente un evento cruciale, storico e determinante. La dipartita di Elisabetta II sarà quindi raccontata nella serie? Ci saranno dei cambi di programma nella sceneggiatura e nelle tempistiche di produzione? A quanto pare, no. Dopo il temporaneo stop in segno di lutto, sembra infatti che tutto procederà come da piani originali.

Ciò significa che a novembre 2022 (la data esatta non è ancora stata annunciata) uscirà su Netflix la quinta stagione di The Crown, che è già stata girata da tempo ed è ormai finita e pronta per essere vista. Come noto, i nuovi episodi saranno ambientati all’inizio degli anni Novanta.

Elisabetta II è interpretata nella quinta e nella sesta stagione da Imelda Staunton. Jonathan Pryce è il principe Filippo, Dominic West il principe Carlo, Elizabeth Debicki la principessa Diana, Olivia Williams è Camilla Parker Bowles e Jonny Lee Miller è il primo ministro John Major.

Cosa sappiamo di The Crown 6

Come è stato annunciato da tempo, la sesta stagione di The Crown sarà quella conclusiva. Inizialmente la stagione finale avrebbe dovuto essere la quinta, ma Morgan si era poi reso conto che il materiale a disposizione era troppo corposo e interessante per essere compresso in una singola stagione.

Le riprese di The Crown 6 sono quasi terminate in Spagna e non c’è ragione di credere che, in seguito alla morte di Elisabetta II, gli episodi subiranno un qualche tipo di modifica. La messa in onda della stagione finale dovrebbe avvenire nel corso del 2023.

The Crown e la morte della regina

La trama di The Crown 6 sarà ambientata tra gli anni Novanta e i primi Duemila: giudicando da alcune foto rubate dal set, tratterà la morte di Lady Diana e la successiva elaborazione del lutto da parte della famiglia. Nel cast ci sono anche Rufus Kampa (16 anni) per il ruolo del principe Harry e Ed McVey (21 anni) per quello del principe William. Meg Bellamy interpreta Catherine Middleton. Peter Morgan aveva già dichiarato in passato che la serie non sarebbe arrivata a raccontare la relazione e il matrimonio tra Harry e Meghan. Nemmeno la morte della regina, quindi, verrà raccontata.