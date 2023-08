Cosa vedere dopo Jack Ryan

Fonte foto: Prime Video

Ha debuttato lo scorso 14 luglio su Prime Video la quarta e ultima stagione di Tom Clancy’s Jack Ryan (Jack Ryan di Tom Clancy), la serie d’azione con John Krasinski nei panni del personaggio creato da Tom Clancy. Se una volta terminati i sei episodi della stagione finale dovesse rimanere la voglia di vedere altre storie dello stesso genere, c’è una buona notizia: ci sono tante serie tv e film simili a Jack Ryan da vedere in streaming. Ecco qualche suggerimento.

I film di Jack Ryan

Dai romanzi di Clancy che hanno Jack Ryan come protagonista sono già stati tratti alcuni film in passato: i fan che già sentono la mancanza della serie con Krasinski possono dunque recuperarne la visione. Il primo film è del 1990 e si intitola Caccia a Ottobre Rosso, tratto da La grande fuga dell’Ottobre Rosso: si trova su Prime Video e NOW, così come Giochi di potere (uscito nel 1992 e tratto da Attentato alla corte d’Inghilterra), Al vertice della tensione (2002, tratto da Paura senza limite) e la storia originale Jack Ryan – L’iniziazione (2014). Sotto il segno del pericolo (1994), tratto da Pericolo imminente, si trova invece su Tim Vision.

Reacher

Disponibile su Prime Video, il protagonista di questa serie è Jack Reacher, interpretato da Alan Ritchson, una ex recluta dell’esercito statunitense che viene coinvolto in alcune indagini pericolose. Nel 2022 la serie è stata rinnovata per una stagione 2, che non è ancora uscita. La seconda stagione, basata sull’undicesimo libro della serie best-seller di Lee Child, Bad Luck and Trouble, inizia con la scoperta che alcuni membri della vecchia unità militare di Reacher sono morti, spingendo il protagonista a cercare vendetta.

Bosch

Sempre su Prime Video è disponibile questa serie drama in sette stagioni che ha debuttato nel 2014. Bosch è un brillante detective della omicidi di Los Angeles. Il segreto del suo elevato tasso di casi risolti, però, è la propensione a infrangere le regole… tanto che viene sottoposto a processo per aver ucciso un presunto serial killer.

Fauda

Al momento composta da quattro stagioni, questa serie drammatica racconta le vicissitudini di un militare che fa parte di un reparto speciale delle forze israeliane. L’uomo tenta di catturare un palestinese che pensava di aver ucciso e innesca una serie di eventi ad alto tasso di adrenalina. Su Netflix.

Terminal List

Per gli amanti delle serie conspiracy thriller c’è anche Terminal List, che si basa sul bestseller del New York Times True Believer di Jack Carr. La prima stagione è visibile su Prime Video, che a febbraio 2023 ha rinnovato la serie per una stagione 2 e ha ordinato anche uno spin-off thriller di spionaggio incentrato su Ben Edwards, interpretato da Taylor Kitsch. Il protagonista della serie è James Reece (Chris Pratt) che, dopo che alla sua squadra di Navy Seal viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta, torna a casa con ricordi confusi dell’evento. Solo con il tempo capisce che è in atto un complotto ai suoi danni.