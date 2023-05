Cosa vedere dopo Mare Fuori

Mare Fuori è senza dubbio uno dei maggiori successivi televisivi italiani di quest’anno. I fan sono impazienti di vedere la prossima stagione, la cui produzione è attualmente in corso, e lo dimostra anche il fatto che sono accorsi in massa fuori dal set della serie, spesso finendo per disturbare le riprese. Nell’attesa dei nuovi episodi, però, ci sono molte altre serie simili a Mare Fuori da vedere in streaming. Ecco qualche consiglio.

Vivere non è un gioco da ragazzi

Fiction Rai prodotta da Picomedia (proprio come Mare Fuori), Vivere non è un gioco da ragazzi è ambientata a Bologna e affronta il tema dell’adolescenza, dei primi amori e delle difficoltà che a quell’età possono cambiare la vita. Il protagonista Lele è interpretato da Riccardo De Rinaldis Santorelli, ma nel cast ci sono anche Stefano Fresi e Nicole Grimaudo. In onda su Rai1 e disponibile su RaiPlay.

Orange Is The New Black

Disponibile su Netflix, anche questa serie è ambientata all’interno di un carcere. Ma non si tratta di un carcere minorile, questa volta. Le sette stagioni della serie sono ambientate negli Stati Uniti in una prigione femminile nella quale la protagonista Piper Chapman deve scontare quindici mesi di detenzione.

Vis a vis – Il prezzo del riscatto

Sempre visibile su Netflix, è di fatto il remake spagnolo di Orange Is The New Black. Anche qui infatti la protagonista è una giovane donna che viene arrestata per alcune irregolarità fiscali e finisce in carcere, dove conoscerà molte altre donne dalle storie più disparate.

Un professore

Chi cerca una serie come Mare Fuori può altrimenti provare con la fiction Un professore (su RaiPlay) Nel cast ci sono anche Nicolas Maupas (che è Filippo in Mare Fuori) e Alessandro Gassmann. Quest’ultimo interpreta il professore di filosofia Dante Balestra che inizia a insegnare nel liceo scientifico di Roma frequentato dal figlio Simone (Maupas). La situazione finisce per complicare il rapporto tra padre e figlio.

Nudes

Anche in questa serie tra i protagonisti c’è Nicola Maupas, questa volta al fianco di Fotini Peluso e Anna Agio. La fiction Rai, visibile su Rai Play, ha al centro il tema del revenge porn, ovvero la diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito.

Mental

Prodotta da Simona Ercolani e scritta da Laura Grimaldi e Pietro Seghetti, questa serie ha per protagonisti alcuni adolescenti con problemi psichiatrici in cura presso una clinica. Si può recuperare su RaiPlay.

Bang Bang Baby

Uscita nel 2022 su Prime Video, la protagonista di questa serie tv è una giovane e timida ragazza, Alice (interpretata da Arianna Becheroni) che scopre un giorno che il padre che credeva morto non solo è vivo, ma è anche parte del mondo della criminalità organizzata. Un mondo che finisce per sedurre la ragazza, facendola precipitare nelle sue spire oscure.