Cosa vedere dopo Squid Game

Uscita nel 2021 su Netflix e subito diventata un’eccezione per lo straordinario successo ottenuto a livello mondiale, Squid Game è una serie sudcoreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. La trama, come noto, è incentrata sui giochi mortali ai quali 456 persone partecipano sperando di vincere i 45,6 miliardi di won in palio. Prossimamente su Netflix arriveranno la seconda stagione di Squid Game (che probabilmente non uscirà prima della fine del 2024 o il 2025) e il reality show ispirato alla serie, le cui riprese sono iniziate nei primi mesi del 2023.

Intanto, però, ci sono altre serie tv da vedere se ti è piaciuto Squid Game.

Alice in Borderland

Questa serie giapponese tratta dall’omonimo manga (visibile su Netflix) è stata spesso associata a Squid Game, principalmente perché anche qui i protagonisti devono sottoporsi a dei giochi di sopravvivenza mortali: a differenza della serie sudcoreana, però, lo scopo di queste sfide all’ultimo sangue, spesso davvero perverse, è del tutto oscuro. Il tutto accade in una Tokyo parallela e semi-deserta in cui i protagonisti si trovano improvvisamente catapultati.

Panic

In un piccolo paese degli Stati Uniti gli studenti all’ultimo anno delle superiori prendono parte a un pericoloso survival game, supervisionato da una giuria misteriosa: in palio c’è la possibilità di cambiare per sempre la propria vita. Al gioco partecipano in quarantasette, ma non tutti sono davvero disposti a rischiare qualunque cosa per vincere. La serie tv è uscita nel 2021 e si può vedere su Prime Video.

3%

Uscita nel 2016 su Netflix (dove è visibile con sottotitoli in italiano), questa serie tv brasiliana immagina un mondo in cui la popolazione è divisa nettamente in due: da una parte ci sono pochissimi ricchi e privilegiati, dall’altra tanti poveri e disperati. Ogni anno si svolgono delle selezioni per accedere al "lato migliore" del mondo. La selezione consiste in diverse prove e si conclude con un controverso rito di purificazione.

The Wilds

Composta da due stagioni, la seconda uscita nel 2022, questa serie tv Prime Video ha per protagoniste alcune adolescenti che, in seguito a un incidente aereo, si trovano su un’isola remota e cercano di sopravvivere. Non sanno in realtà di stare partecipando a uno strano esperimento sociale.

Snowpiercer

Tratta dall’omonimo film del regista Bong Joon-ho, questa serie visibile su Netflix racconta un futuro distopico in cui i pochi sopravvissuti a un terribile disastro climatico viaggiano a bordo di un treno sempre in movimento. La società è rigidamente divisa tra ricchi e poveri, che occupano le ultime carrozze.

Black Mirror

Questa iconica serie antologica britannica, disponibile su Netflix, racconta svariate inquietanti distopie che hanno tutte a che fare con le nuove tecnologie. Al momento è composta da cinque stagioni.

Re:Mind

Undici studentesse si trovano misteriosamente incatenate a una tavola imbandita in un elegante salone e iniziano a sparire una dopo l’altra. Inizia così questa appassionante serie giapponese, parte del catalogo Netflix.