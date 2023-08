Cosa vedere dopo Succession

Fonte foto: Sky

Si è da poco conclusa definitivamente l’apprezzata serie Succession, trasmessa in Italia da Sky e in streaming su NOW. Creata da Jesse Armstrong, la serie segue le complesse vicende della famiglia Roy. Logan Roy, anziano e potente patriarca, nonché proprietario di un impero delle comunicazioni, deve decidere a chi lasciare la sua eredità. Quando sceglie di non ritirarsi, e dunque di fatto impedisce ai figli di succedergli, le relazioni famigliari e di potere dei Roy si rivelano in tutta la loro crudezza. Per chi già sente la mancanza di questo dramma famigliare, ecco altre serie simili a Succession da vedere in streaming.

I Soprano

Ormai diventata un cult, anche questa serie tv segue le originali vicende di una famiglia particolarmente influente. Si tratta, però, di una famiglia mafiosa italoamericana. I Soprano è disponibile in streaming su NOW ed è composta da sei stagioni uscite tra il 1999 e il 2007. Nella prima stagione il capo famiglia, Tony Soprano, inizia a soffrire di attacchi di panico e stress e accetta dunque di andare in analisi. Durante le sedute racconta dei complicati rapporti con altri membri della sua famiglia, tra cui la madre e la moglie.

Yellowstone

Anche in Yellowstone il dramma familiare la fa da padrone, intrecciandosi però con il racconto storico degli Stati Uniti dal 1883 a oggi. Il protagonista è John Dutton, proprietario del ranch più grande degli Stati Uniti che cerca di difendere dagli speculatori edilizi e dalla volontà di creare un parco nazionale sulla sua terra. Il racconto prosegue attraversando diverse generazioni della famiglia Dutton. Al momento sono disponibili cinque stagioni: si attende l’uscita della seconda parte della quinta stagione, che sta però subendo ritardi a causa dello sciopero degli sceneggiatori da mesi in corso negli Stati Uniti. Le puntate già uscite sono visibili in streaming su NOW, Paramount+ e a noleggio su Prime Video.

Mad Men

Chi di Succession ha amato soprattutto il racconto del mondo della comunicazione, o meglio, delle dinamiche di potere e delle relazioni che vi si celano, potrebbe recuperare Mad Men, disponibile in streaming su Prime Video e su NOW. Composta da sette stagioni e conclusasi nel 2015, la serie ormai diventata iconica è ambientata nella New York degli anni Sessanta in una prestigiosa agenzia pubblicitaria statunitense.

Billions

Disponibile su Sky e NOW, Billions parla di potere, denaro e lealtà. La stagione finale è uscita in Italia proprio lo scorso 12 agosto. Negli ultimi episodi il miliardario Bobby Axelrod (interpretato da Damian Lewis) affronta ancora una volta il procuratore federale Chuck Rhodes (Paul Giamatti), da sempre suo avversario. Quando la posta in gioco aumenta tanto da raggiungere Wall Street, alcune alleanze si ribalteranno, l’ombra del tradimento incomberà su vari personaggi e la lealtà dei protagonisti verrà messa alla prova. Nel cast della settima e ultima stagione ci sono Maggie Siff, Corey Stoll, David Costabile, Asia Kate Dillon, Condola Rashad, Jeffrey DeMunn, Toby Leonard Moore, Malin Akerman, Toney Goins, Daniel Breaker e Sakina Jaffrey.