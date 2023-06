Cosa vedere dopo The Last of Us

Le difficoltà di sopravvivere in un mondo post-apocalittico, un’epidemia che dà vita a creature simili a zombie, i rapporti umani che fioriscono nonostante le tragedie e, in particolare, un modo speciale di riscoprirsi padri e figlie. Sono tanti i temi che si intrecciano in The Last of Us, serie rilevazione di quest’anno (in Italia trasmessa su Sky e in streaming su NOW) tratta dall’omonimo videogioco di successo. In attesa della seconda stagione, la cui lavorazione è al momento rallentata dallo sciopero degli sceneggiatori, ecco altri film e serie tv da vedere se vi è piaciuto The Last of Us.

Abbonati a Now per vedere The Last of Us

The Walking Dead

In The Walking Dead ci sono il mondo post-apocalittico, gli zombie, le crudeltà umane e anche le speranze, le disillusioni e gli sforzi di un gruppo di sopravvissuti. Basata sull’omonimo fumetto, la serie ha poi preso una strada tutta sua: il finale è uscito nel 2022 e tutte le undici stagioni sono su Disney+. Sulla piattaforma di streaming c’è anche la serie antologica Tales of the Walking Dead, sei episodi originali autoconclusivi incentrati su personaggi nuovi e già conosciuti all’interno dell’apocalisse zombie.

The Girl with All the Gifts

È una serie britannica del 2016 visibile su Netflix. Anche qui al centro della trama c’è la diffusione di un virus fungino che trasforma i nuovi nati in cannibali. In un mondo ormai devastato, un gruppo di bambini ha conservato capacità cognitive e volontà e viene usato dal governo per trovare una cura.

Contagion

Visibile a noleggio su Chili, questo thriller medico del 2011 è tornato al centro dell’attenzione nel 2020. Leggendo la trama del film è facile capire il perché: la storia racconta di un’epidemia virale causata da un nuovo virus trasmesso per la prima volta da un animale all’essere umano.

Sweet Tooth

Da poco rinnovata per una terza e ultima stagione, questa serie Netflix è ambientata dieci anni dopo un terribile evento che cambia il corso della storia dell’umanità: mentre un nuovo virus letale si diffonde e decima la popolazione, i neonati iniziano a nascere in forma ibrida, metà esseri umani e metà animali. Al centro della trama della serie c’è appunto un gruppo di questi bambini ibridi, tra cui il protagonista Gus: alcuni li considerano i responsabili della distruzione dell’umanità, altri ritengono che possano essere la chiave per trovare una cura. Consigliata a chi vuole un assaggio di un mondo post-apocalittico, ma con il conforto di una narrazione fantasiosa e a lieto fine.

Station Eleven

È una miniserie HBO disponibile su Tim Vision. Un’epidemia virale porta al collasso la civiltà umana e getta i sopravvissuti nella totale disperazione. Un uomo di nome Jeevan e Kirsten, una bambina apparentemente abbandonata, si incontrano e cercano di sopravvivere insieme in un mondo in cui la coesistenza tra esseri umani è diventata spesso crudele e pericolosa.

Abbonati a Now per vedere The Last of Us