Cosa vedere dopo Warrior Nun

Capita di frequente che una serie venga cancellata, gettando i fan nello sconforto. In genere non c’è nulla da fare contro una simile decisione. Ma Warrior Nun è stata l’eccezione! La serie Netflix in cui Ava e le Suore Guerriere dell’Ordine devono sconfiggere l’angelo Adriel era stata cancellata a dicembre 2022 dopo due stagioni. I fan si sono immediatamente ribellati alla decisione e, qualche mese dopo, anche grazie a queste voci di protesta “dal basso”, la serie è stata salvata. In realtà non è ancora chiaro se ci sarà una terza stagione o un film: quel che è certo è che Warrior Nun tornerà. Nel frattempo, però, ci sono altre serie simili a Warrior Nun da vedere in streaming.

Buffy L’Ammazzavampiri

Indimenticabile cult degli anni Novanta, in questa serie composta da sette stagioni la giovane Buffy Summers è una Cacciatrice di vampiri e demoni, l’unica della sua generazione. Combattimenti, atmosfere soprannaturali e creature di ogni genere, senza trascurare amori e amicizie: questa serie ha ancora tutti gli ingredienti giusti per appassionare il pubblico. Si può vedere in streaming su Disney+.

Supergirl

Uscita nel 2015 e disponibile su Infinity, questa serie tv (sono state prodotte sei stagioni) ha per protagonista Kara Zor-El (interpretata da Melissa Benoist), una ragazza dotata di capacità straordinarie che è nata sul pianeta Kripton ed è la cugina di Kal-El, ovvero Superman. Inviata sulla terra da piccola, Kara viene adottata e accudita da una coppia per dodici anni. Un giorno rivela i suoi poteri nel tentativo di salvare la sorellastra Alex e a quel punto decide di diventare una supereroina in piena regola. I registi della serie sono Greg Berlanti, Ali Adler e Andrew Kreisberg.

Fringe

Con Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble e Jasika Nicole, questa serie tv del 2008 racconta le storie della Divisione Fringe, che si occupa di indagare su eventi inspiegabili che accadono in varie parti del mondo. Il gruppo è composto da una agente dell’FBI, uno scienziato e suo figlio. La serie è disponibile su Prime Video e NOW: sono state realizzate cinque stagioni, per un totale di cento episodi. I registi sono J.J. Abrams, Alex Kurtzman e Roberto Orci.

Fate: The Winx Saga

Diretta da Brian Young, Fate: The Winx Saga è uscita nel 2021, è composta da due stagioni (ma non ce ne sarà una terza) ed è attualmente disponibile su Netflix. Le protagoniste della storia sono alcune fate che devono imparare a gestire i propri poteri magici. Nel cast ci sono Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Elisha Applebaum ed Eliot Salt.

Mercoledì

È una delle serie tv recenti di maggiore successo su Netflix e potrebbe essere una visione in linea con i gusti di chi ha amato Warrior Nun. La serie (di cui è in produzione la seconda stagione, in arrivo prossimamente) è incentrata su Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega. Nel cast ci sono anche Emma Myers, Joy Sunday, Percy Hynes White e Hunter Doohan.