Cos'è e come funziona la tecnologia e-ink, l'inchiostro elettronico

La tecnologia e-ink è sempre più diffusa: si tratta di un sistema, la cui prima versione risale al 1996, che nel corso degli anni ha registrato notevoli innovazioni, continuando a rappresentare un importante punto di riferimento per gli utenti.

Ricorrendo alla tecnologia e-ink è possibile sfruttare quello che viene chiamato “inchiostro elettronico” per realizzare display in grado di simulare l’esperienza d’uso di un libro o di un foglio di carta. Per questo motivo, la tecnologia e-ink trova ampia diffusione soprattutto sugli ebook reader.

Questa tecnologia, in base al contesto di utilizzo, può garantire enormi vantaggi per gli utenti, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione dell’affaticamento della vista. Vediamo, quindi, cos’è e come funziona la tecnologia e-ink e perché è utile continuare a usare l’inchiostro elettronico.

Come funziona la tecnologia e-ink

I display realizzati tramite e-paper non sono come gli schermi LCD che utilizzano una luce posteriore per illuminare i pixel e mostrare le immagini all’occhio umano. La tecnologia e-ink sfrutta un processo fisico chiamato elettroforesi.

In pratica, la carta elettronica è formata da due sottili strati di carta trasparenti, divisi solamente da delle sfere grandi 0,3 millimetri. Queste capsule sono caricate elettricamente: una semisfera è caricata positivamente ed è di colore nero, mentre l’altra metà è caricata negativamente ed è di colore bianco.

A seconda dell’impulso elettrico che arriva allo schermo, viene mostrata all’occhio umano la metà nera o la metà bianca. Mettendo nella giusta posizione tutte le sfere, si formano le parole del libro: ogni volta che si cambia pagina, le capsule cambiano di posizione e si adattano all’input arrivato dall’utente.

Dove si utilizzano i pannelli e-ink

La tecnologia e-ink può trovare diversi campi di applicazione. In tutti quei contesti in cui l’inchiostro elettronico può sostituire un tradizionale pannello retroilluminato, infatti, è utile scegliere questa tecnologia che, come vedremo di seguito, garantisce risparmio energetico e un minor affaticamento della vista.

I pannelli e-ink sono un riferimento assoluto tra gli eBook reader. Leggere un libro in versione digitale richiede, infatti, un supporto in grado di garantire un’esperienza d’uso completa e, soprattutto, senza fastidi per la vista (soprattutto in ambienti con poca luminosità). Per evitare l’affaticamento della vista può essere utile anche ricorrere all’ascolto di audiolibri.

Per questo motivo, l’inchiostro elettronico è la soluzione giusta “sostituire” l’inchiostro tradizionale e la carta, garantendo una lettura agevole, anche per molte ore di seguito. Questa tecnologia, in ogni caso, è disponibile anche per altri settori e può trovare applicazione anche su tablet, con funzionalità maggiori rispetto ai tradizionali eBook reader.

Risparmio energetico

Grazie alle speciali caratteristiche dell’inchiostro elettronico non è necessario alimentare continuamente lo schermo: basta fornire energia quando è necessario cambiare la carica elettrica delle sfere. In questo modo si risparmia energia e la batteria può durare anche più di un mese.

Alcune aziende, invece di esprimere l’autonomia in ore o giorni, utilizza come metro di misura la quantità di pagine che è possibile “girare”. Un dispositivo con display e-ink ha un’autonomia superiore rispetto a uno con display tradizionale, anche se ha una capacità della batteria molto più bassa.

Dannosi per gli occhi?

Rispetto ai normali schermi montati su smartphone e tablet, la carta elettronica è meno dannosa per gli occhi delle persone. Anche dopo un utilizzo intensivo di un e-book, difficilmente si soffrirà di un affaticamento della vista.

Questo aspetto è legato al funzionamento stesso dei pannelli che sfruttano l’inchiostro elettronico. Si tratta di un sistema che riduce in modo sensibile l’affaticamento della vista, soprattutto durante l’utilizzo in un ambiente buio e/o in caso di utilizzo prolungato per molte ore.