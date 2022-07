Cos'è Spotify Friends Mix come si usa

Servizio di playlist che consente agli utenti di scoprire nuova musica in base a ciò che amano ascoltare gli amici, Friends Mix è l’ultima "invenzione" di Spotify ed è appena approdata sulla piattaforma. È un sistema a "miscela", che si aggiorna quotidianamente con nuovi brani, tenendo conto delle abitudini di ascolto di tutti gli amici.

Friends Mix prende spunto da Blend (sistema che "misura" il grado di feeling con i propri amici, sul piano della musica) con cui costruisce una playlist di brani sulla base dei trend dei propri contatti. "Friends Mix viene aggiornato quotidianamente, quindi c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire ed è progettato per migliorare nel tempo con te e il tuo gruppo di amici" ha dichiarato Spotify, "Quindi" continua l’azienda "mentre crei più playlist Blend con i tuoi migliori amici, troverai tantissima nuova musica da condividere e scoprire insieme". Con questi presupposti, la funzione potrebbe riscuotere un buon successo specialmente tra gli utenti più curiosi di scoprire musica nuova.

Spotify Friends Mix: come si usa

Spotify Friends Mix è molto semplice da usare, dato che le playlist Friends Mix si creano in modo automatico e si scovano in "Create per te" nella "Ricerca di Spotify". Tuttavia, è possibile che le playlist non vengano prodotte automaticamente e, per questo motivo, il colosso statunitense offre un a breve guida per "disincastrarsi" da questo intoppo:

Andare su "Crea una playlist Blend" nella scheda dal "Create per te" in "Ricerca di Spotify" "Invita" un amico ad entrare nella playlist Dopo che il contatto ha accettato l’invito, Spotify genererà una playlist Blend, che si rinnoverà ogni giorno tenendo conto dei pezzi ascoltati Raggiunto il numero di tre playlist Blend con un solo contatto, Spotify permetterà di attivare un Friends Mix

Spotify ha affermato che sulla sua piattaforma sono presenti più di 11 milioni di playlist che contengono la parola "amico" nel titolo. La società ha rivelato che, rispetto allo scorso anno, nel 2022 è stato registrato un aumento del 35% dello stream di queste playlist negli Stati Uniti. Presumibilmente, tali dati si sono registrati anche in Europa.

Disponibilità

Spotify Friends Mix, purtroppo, al momento non è disponibile su tutte le piattaforme. Infatti chi potrà utilizzare questo nuovo servizio della celebre app di streaming sono solo gli utenti che dispongono di un dispositivo Apple iOS, mentre nessun problema se si accede a Spotify dal desktop. Ricordiamo che Friends Mix è disponibile solo per gli abbonati a Spotify Premium.