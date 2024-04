Costiera, annunciato il cast completo della serie tv

Fonte foto: Eric Michael Roy/Prime Video

Prime Video ha annunciato il cast di Costiera, la nuova serie Original italiana che avrà come protagonista Jesse Williams, noto soprattutto per Your Place Or Mine, Only Murders In The Building e Broadway’s Take Me Out. Diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e da Giacomo Martelli, la serie tv è co-prodotta da Amazon MGM Studios e Lux Vide, una società del gruppo Fremantle, e proporrà presto al pubblico una trama avvincente, interpretata da un cast internazionale, in cui azione e commedia si intrecciano.

Il cast completo di Costiera

Oltre a Jesse Williams (nella foto di apertura), nel cast di Costiera ci sono sia nomi italiani sia nomi internazionali tra cui Maria Chiara Giannetta, già nota soprattutto per essere la protagonista della serie Blanca, Jordan Alexandra, che è stata Julien nella serie Gossip Girl, e Antonio Gerardi, visto recentemente in L’ultima notte di Amore.

Vi presentiamo il cast di #Costiera, la nuova serie Original italiana di Prime Video, co-prodotta da Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide. Nei prossimi tweet sveleremo il cast che affiancherà #JesseWilliams nella serie attualmente in produzione.https://t.co/WfneTLFKur — Lux Vide (@LuxVide) April 10, 2024

Nel cast della serie tv ci sono inoltre Sam Haygarth, visto ad esempio in Jojo Rabbit; Tommaso Ragno, recentemente parte delle serie tv Fargo e Baby; Amanda Campana, giovane attrice vista in Bastardi a mano armata, Diabolik – Chi sei? e Il mostro della cripta; Pierpaolo Spollon, conosciuto in modo particolaere per le serie Doc, Blanca e L’Allieva; Alejandra Onieva, attrice e modella spagnola; e Jean-Hugues Anglade, attore francese.

La trama di Costiera: di cosa parla

La serie Costiera, che è girata in inglese, è nata da un’idea di Luca Bernabei ed è scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch. Il protagonista è l’ex marine di origini italiane Daniel De Luca (interpretato da Jesse Williams) che torna in Italia, nel paese della sua infanzia, per lavorare in uno dei più lussuosi hotel di Positano.

Il suo ruolo è sostanzialmente risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell’albergo, ma non solo. Su richiesta del proprietario del resort, Daniel si mette sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario che è scomparsa da un mese. Affrontare le persone che hanno rapito la ragazza sarà una delle più grandi sfide per l’ex marine.

Costiera: quando esce in streaming

Grazie a un accordo innovativo, Prime Video detiene i diritti esclusivi della serie Costiera in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. A occuparsi delle vendite globali in tutti gli altri territori è invece Fremantle.

Dunque la serie (che attualmente è ancora in produzione) uscirà prossimamente in streaming su Prime Video, ma al momento non è stata annunciata una data precisa.