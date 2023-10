Fonte foto: Creative

Creative aggiorna la sua gamma di webcam con la nuova Creative Live! Meet 4K. Si tratta di uno dei prodotti più interessanti del catalogo Cretive per le aziende, grazie alla possibilità di trasmettere video con risoluzione 4K UHD tramite un sensore Sony di ottima qualità. Il nuovo prodotto di Creative include varie funzionalità aggiuntive a base di AI, uno zoom digitale 7x e un comparto audio particolarmente curato e ideale per le conferenze con più partecipanti in un unico ambiente.

Creative Live! Meet 4K: caratteristiche tecniche

La nuova Creative Live! Meet 4K è una webcam da tavolo: ha una forma che ricorda quella degli smart speaker, quindi non può essere agganciata al monitor. Questa soluzione è strana per gli utenti domestici, ma assolutamente frequente per le videocall aziendali dove ci sono molte persone nella stessa stanza, che devono partecipare alla stessa riunione.

Creative Live! Meet 4K ha un sensore CMOS Sony Starvis IMX415 da 1/2,8″ affiancato da un array di quattro microfoni MEMS omnidirezionali. La webcam si caratterizza per un ampio campo visivo, pari a 115°. Si tratta, quindi, di una soluzione ideale sia per le videoconferenze con più partecipanti allo stesso tavolo, che per la ripresa di una vasta gamma di contenuti visivi (una lavagna molto grande, uno schermo per una presentazione etc.).

La risoluzione video massima è la 4K (2160p), con un frame rate di 30 fps. È possibile, in ogni caso, ridurre la risoluzione se la connessione non è ottimale. L’elevata risoluzione permette anche uno zoom digitale 7x, utile a mettere in evidenza, in caso di necessità, un dettaglio dell’intero campo visivo ripreso, senza un’apprezzabile perdita di qualità per le immagini.

La nuova Creative Live! Meet 4K è dotata di una tecnologia di tracciamento e inquadratura che sfrutta l‘intelligenza artificiale. In questo modo, la webcam è in grado di seguire il viso del soggetto (grazie anche al sistema di riconoscimento del volto che consente di distinguere tra le persone che entrano nel campo di visione).

C’è la possibilità di utilizzare le gesture per controllare alcune funzioni con i gesti delle mani, ma c’è anche il controllo a distanza, tramite telecomando incluso in confezione, e c’è un tasto fisico per silenziare il microfono.

Molto interessante è anche il comparto audio, composto dai già citati quattro microfoni omnidirezionali. Questo sistema riesce a catturare audio da più fonti, permettendo a tutti i partecipanti alla conferenza di far sentire la propria voce in modo chiaro. Ci sono anche altoparlanti da 40 mm con magneti in neodimio.

Creative Live! Meet 4K è una webcam plug and play che non richiede driver aggiuntivi e può, quindi, essere utilizzata in abbinamento a qualsiasi computer con sistema operativo Windows oppure macOS. Tramite l’app Creative è possibile accedere agli strumenti SmartComms per sfruttare funzionalità aggiuntive come VoiceDetect e NoiseClean-Out e migliorare ulteriormente la qualità dell’audio.

Creative Live! Meet 4K: prezzi e disponibilità

La nuova Creative Live! Meet 4K è già in vendita, direttamente dallo store ufficiale Creative. Il prezzo è di 349,99 euro. La consegna è gratuita e c’è una sola versione disponibile (con scocca nera). Nel corso delle prossime settimane, la nuova Creative Live! Meet 4K arriverà anche sugli scaffali (fisici e digitali) dei rivenditori autorizzati di prodotti Creative.