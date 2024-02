Creative Pebble X ufficiali: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: Creative

Si chiamano Creative Pebble X e Pebble X Plus i due nuovi set di altoparlanti per computer, e non solo, appena annunciati dalla storica azienda di Singapore. Esteticamente simili alle serie Pebble precedenti, le nuove Pebble X e X Plus migliorano la qualità del suono grazie a nuovi driver e offrono migliori opzioni di connessione, mantenendo però dimensioni estremamente ridotte, caratteristica molto importante alla luce della collocazione tipica di questi altoparlanti: la scrivania del computer.

Creative Pebble X: caratteristiche tecniche

La differenza tra le Creative Pebble X e le X Plus è che nelle seconde è presente un subwoofer esterno, nelle prime no. Le Pebble X sono quindi casse 2.0, le Pebble X Plus sono 2.1, ma per il resto sono identiche.

I due satelliti sono delle semisfere che misurano 139x136x121 millimetri e hanno un driver full-range da 2,75 pollici, una potenza RMS di 15 watt e una potenza di picco di 30 watt. Il subwoofer aggiuntivo delle Plus X misura 156x156x158 millimetri e ha un driver da 3,5 pollici con doppio radiatore passivo.

La potenza di picco, però, dipende dall’alimentazione fornita a questi altoparlanti. Le Creative Pebble, infatti, erogano 10W RMS quando sono collegate ad una porta USB da 10W, salgono a 15W quando sono alimentate via USB direttamente dal PC e arrivano a 30W se alimentate da un alimentatore USB-PD da 30W. In quest’ultimo caso, però, la potenza di picco sale a 60W.

Il segnale audio può essere inviato alle Pebble X in vari modi: via USB, tramite cavetto AUX (3,5 mm) o tramite Bluetooth 5.3. Ci sono inoltre un ingresso microfono e una uscita cuffie.

Tramite app per Windows, iOS e Android, infine, è possibile attivare e configurare una serie di tecnologie per migliorare l’equalizzazione e la spazialità dell’audio: Acoustic Engine, Surround, Smart Volume, Bass, Dialog+ e Crystal Voice. Ognuna di esse migliora la riproduzione di uno o più tipi di contenuti audio.

Creative Pebble X Plus: prezzo e disponibilità

Creative Pebble X e Pebble X Plus saranno disponibili a partire dal 19 febbraio, ma sono già preordinabili dal sito Creative ai prezzi, rispettivamente, di 99,99 euro e 139,99 euro. Quasi certamente a breve saranno disponibili anche su Amazon, dove Creative già vende praticamente tutta la sua gamma di speaker e soundbar.