Cuffie Sony WH-1000XM5: mai visto uno sconto così su Amazon

Gli audiofili lo sanno: le cuffiette wireless in-ear sono comode nella vita di tutti i giorni, per fare le chiamate e per ascoltare musica in movimento, ma se si cerca la massima qualità audio meglio rivolgersi al mondo delle cuffie over-ear.

Cioè quelle classiche, a padiglione, molto più ingombranti ma con una qualità della riproduzione nettamente superiore. A patto che siano di un buon produttore, come le Sony WH-1000XM5 che, tra l’altro, al momento sono anche in sconto su Amazon.

Sony WH-1000XM5 – Cuffie over-ear con ANC

Sony WH-1000XM5: caratteristiche tecniche

Le cuffie over ear Sony WH-1000XM5 hanno il nuovo processore HD QN1 che presiede alla cancellazione del rumore, ma anche il processore V1 ereditato dalla precedente serie Sony WH-1000XM4.

I driver sono da 30 millimetri e grazie a otto microfoni separati è stata migliorata la cancellazione attiva del rumore (ANC) per le frequenze medio-alte. Quattro degli otto microfoni hanno la funzionalità beamforming per migliorare la qualità delle chiamate vocali.

Ritroviamo anche su questo modello le principali funzioni tipiche delle cuffie Sony top di gamma, come la codifica Sony LDAC, l’upscaling DSEE Extreme, il 360 Reality Audio (la versione di Sony dell’audio spaziale), Speak to Chat (la riproduzione in cuffia si interrompe quando iniziamo a parlare con qualcuno) e tanto altro.

La batteria ha un’autonomia di 30 ore e in appena tre minuti sarà possibile ottenere altre tre ore di ascolto grazie alla ricarica rapida USB Power Delivery.

Innegabile che il design delle nuove cuffie Sony WH-1000XM5 sia molto raffinato e reso ancora più elegante da un archetto sottile e rivestito in ecopelle. Inoltre i padiglioni sono rifiniti con materiali molto leggeri che riducono la pressione sulle orecchie, tenendo contemporaneamente lontani i suoni esterni.

Non manca la comoda custodia pighevole per trasportare in sicurezza le Sony WH-1000XM5.

Sony WH-1000XM5: l’offerta Amazon

Le cuffie Sony WH-1000XM5 sono arrivate in Italia alla fine del mese di maggio dello scorso anno al prezzo di listino di 419 euro. Un prezzo importante, ma siamo di fronte a un prodotto di alta gamma e di un produttore storico del mondo Hi-Fi.

Ma grazie allo sconto su Amazon queste Sony scendono al prezzo di 320 euro (-24%, -99 euro), decisamente più abbordabile per una fascia di utenti molto più ampia.

