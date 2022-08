Sony: le cuffie per ascoltare la musica sono in super sconto

Ascoltare musica ad alto livello è un’esperienza eccezionale, ma non ci sono dubbi sul fatto che la resa dipende dal tipo di dispositivo che si usa. Nell’universo delle cuffie, le migliori per ascoltare la musica in modo immersivo sono quelle a padiglione, ma i prodotti sono così numerosi che non è facile orientarsi sul device giusto. Una delle migliori scelte sul mercato sono le cuffie wireless a padiglione Sony WH-XB910 che, al momento, sono super sconto su Amazon.

Queste cuffie, grazie alle funzioni Extra Bass e alla Dual Noise Sensor, consentono a chi le utilizza di avere un’esperienza di ascolto totalmente coinvolgente: la cancellazione del rumore di fondo è assicurata, così come un suono profondo ed intenso. Inoltre, le cuffie wireless a padiglione Sony WH-XB910 sono dotate di altre tecnologie all’avanguardia come il sistema che consente di passare in un tocco dal suono riprodotto da un device a quello di un altro e la possibilità di personalizzare le impostazioni. La durata della batteria di questo prodotto è apprezzabile, così come la comoda gestione del volume e dei brani attraverso le gesture e i comandi vocali.

Sony WH-XB910 – Cuffie over ear con riduzione del rumore ANC ed Extra Bass

Sony WH-XB910N: caratteristiche tecniche

Cuffie bluetooth over-ear, le Sony WH-XB910N sono provviste del sistema Extra Bass, che assicura un suono più profondo e intenso e della tecnologia Dual Noise Sensor per la cancellazione attiva del rumore. Corredate del microfono e della connettività Multipoint, che permette di collegare più dispositivi in riproduzione contemporaneamente, questo prodotto targato Sony presenta anche la funzione Adaptive Sound Control, che regola il suono in base a dove si trova chi lo indossa.

Grazie all’app Sony Headphones Connect è possibile anche calibrare le impostazioni in modo personalizzato, mentre il design pieghevole garantisce un ottimo adattamento. Le Sony WH-XB910N ospitano sul padiglione dei tasti per il controllo del volume, cambiare brano e gestire le telefonate.

Grazie all’Assistente Google e ad Alexa, il dispositivo supporta anche i comandi vocali, mentre la batteria assicura 30 ore di autonomia e, con una ricarica di soli 10 minuti fino a 4,5 ore di durata.

Cuffie Sony WH-XB910N: l’offerta di Amazon

Amazon ha deciso di rendere disponibili le cuffie Sony WH-XB910N ad una cifra molto conveniente, se paragonata al prezzo di listino pari a 199 euro. Infatti, l’ottimo dispositivo è oggi in super sconto a soli 149 euro (-25%, -50 euro) ed è uno dei prezzi più bassi di sempre per le Sony WH-XB910N. Spedito e venduto dal Amazon, la consegna è ultra veloce e il reso si si può attuare in 30 giorni.

