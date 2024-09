Culpables 2, ecco il trailer ufficiale di È colpa tua?

Fonte foto: Prime Video

«Restiamo legati nei nostri nodi o affrontiamo la verità anche se potrebbe far male?». È questa la domanda amara che Noah rivolge a Nick nel trailer di È colpa tua? recentemente diffuso da Prime Video. Il film Original è il sequel di È colpa mia?, già disponibile sulla piattaforma di streaming, ed è l’adattamento cinematografico del secondo romanzo della trilogia Culpables di Mercedes Ron.

È colpa tua, il trailer ufficiale in italiano

Lo sa bene chi ha già letto i libri di Ron: il secondo capitolo della storia tra Nick e Noah si preannuncia burrascoso. E il trailer ufficiale italiano non lascia dubbi in proposito. I due innamorati sono destinati, almeno per il momento, ad allontanarsi, complici anche la gelosia e le incomprensioni.

Di cosa parla È colpa tua?

L’amore tra Noah e Nick sembra essere indissolubile, ma lo è davvero? Nel secondo film della serie Culpables diversi fattori proveranno a separare la coppia: la contrarietà dei genitori, un’ex fidanzata in cerca di vendetta, le intenzioni poco chiare della madre di Nick…

Intanto, Nick inizia un nuovo lavoro e Noah l’università: due “vite separate” che li portano ad aprirsi a nuove conoscenze e relazioni. La breve sinossi di Prime Video lascia ben immaginare l’impatto sulla giovane coppia di questi piccoli ma numerosi “terremoti”: «Quando così tante persone fanno di tutto per distruggere una relazione, può davvero andare a finire bene?».

I protagonisti e le new entry di È colpa tua

Nicole Wallace (già vista in Skam Spagna e Parot) e Gabriel Guevara (Domani è oggi – Tomorrow is Today e Hit) tornano nei rispettivi ruoli di Noah e Nick.

Nel cast del film È colpa tua? tornano anche i già noti Marta Hazas (Quando meno te lo aspetti – Días mejores, Piccole Coincidenze), Iván Sánchez (Bosé, Hospital Central), Victor Varona (Cielo Grande, Dani Who?) e Eva Ruiz.

Le new entry del sequel invece sono Goya Toledo (già in Amores perros, Veneno) nel ruolo di Anabel e Gabriela Andrada (Gli eredi della terra) nei panni di Sofía. Álex Béjar (Élite) è Briar, Javier Morgade (Desaparecidos) e Felipe Londoño (Entrevías, Profilo falso – Faje profile) è Luca.

Quando esce È colpa tua? su Prime Video

Diretto da Domingo González, che lo ha anche sceneggiato insieme a Sofía Cuenca, il film È colpa tua? arriva in streaming su Prime Video il 27 dicembre 2024.

Il secondo film della serie Culpables è prodotto da Pokeepsie Films, con Álex de la Iglesia e Carolina Bang nel ruolo di produttori.

Cosa sappiamo di Culpables 3

Il terzo film della serie Culpables, ovvero È colpa nostra?, è stato girato insieme al secondo film. Non sappiamo ancora quando uscirà su Prime Video, ma probabilmente già nel 2025.