4 curiosità su The Crown 6

Cresce l’attesa per The Crown 6. La stagione finale arriverà su Netflix entro la fine del 2023 e sarà composta da dieci episodi da un’ora. Ideata e scritta da Peter Morgan (che è anche produttore esecutivo con Suzanne Mackie, Andy Harries, Stephen Daldry, Matthew Byam Shaw e Robert Fox), The Crown 6 racconterà la storia del regno dal 1997, anno della morte di Lady Diana. Avrà un peso importante nella trama anche l’incontro tra il principe William e Kate Middleton.

Kate e William sono interpretati da due esordienti

Una prima curiosità su The Crown 6 riguarda proprio gli interpreti dei giovani William e Kate. Si tratta di Ed McVey, 23 anni, Meg Bellamy, 19 anni. Entrambi sono esordienti ma incredibilmente somiglianti alla coppia reale, motivo per cui sono stati scelti. Per McVey si tratta della prima esperienza sullo schermo, mentre Bellamy è stata selezionata per la parte dopo un video-provino. Il principe Williams da adolescente è interpretato da Rufus Kampa, mentre il fratello Harry avrà il volto di Luther Ford e di Flynn Edwards.

Nel cast di The Crown 6 ci sono inoltre Imelda Staunton (che interpreta la Regina Elisabetta II), Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Dominic West (Principe Carlo), Elizabeth Debicki (Principessa Diana), Claudia Harrison (Principessa Anna), Olivia Williams (Camilla Parker Bowles), Bertie Carvel (Tony Blair), Salim Daw (Mohamed Al Fayed) e Khalid Abdalla (Dodi Fayed).

Le riprese si sono svolte anche in Scozia

Le riprese di The Crown 6 sono state effettuate anche in Scozia, nello specifico a St. Andrews. È infatti questo il luogo in cui i giovani William e Kate si sono conosciuti, frequentati e innamorati ormai una ventina di anni fa, quando entrambi seguivano le lezioni all’università. Tra le foto scattate sul set c’è anche un’immagine di Ed McVey e Meg Bellamy in posta davanti al Northpoint Cafe di St. Andrews, un posto particolarmente speciale per la coppia reale dato che pare essere proprio questo il locale nel quale Kate ha incontrato William.

Sarà rispettata (quasi) la regola dei vent’anni

In una passata intervista a Deadline, Peter Morgan aveva raccontato di aver imposto a sé stesso una "regola dei vent’anni". La serie cioè non avrebbe parlato degli eventi accaduti alla famiglia reale nell’ultimo ventennio, perché ancora troppo vicini nel tempo per essere raccontati con uno sguardo sufficientemente distaccato e oggettivo. The Crown 6, però, probabilmente arriverà comunque a mostrare il matrimonio tra Carlo e Camilla, avvenuto nel 2005. Non verrà quasi certamente raccontata, invece, la morte della regina Elisabetta.

Potrebbe esserci un prequel

La sesta stagione di The Crown sarà l’ultima, ma Netflix (forse sempre insieme a Peter Morgan) potrebbe continuare a raccontare la storia della famiglia reale inglese. L’anno scorso era infatti trapelata un’indiscrezione secondo la quale il colosso dello streaming stava valutando la possibilità di realizzare un prequel di The Crown, ambientato presumibilmente prima della Seconda guerra mondiale o nella tarda epoca Vittoriana. Il progetto era ancora in fase embrionale e non sono più seguite conferme, ma non è escluso che possano arrivare in futuro.