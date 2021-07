Come rendere impermeabile lo smartphone con meno di 10 euro

Alzi la mano chi lascia lo smartphone a casa quando va in spiaggia, per proteggerlo dall’acqua del mare e dalla sabbia. Nessuno? No, nessuno o quasi perché anche se lo smartphone è un top di gamma da oltre mille euro alla fine ce lo portiamo sempre dietro. Altrimenti come facciamo le foto?

Il rischio di graffio o di danno da acqua, però, è serio: tutti gli smartphone moderni resistono discretamente bene agli schizzi d’acqua, un po’ meno all’abrasione dovuta alla sabbia, ma sono veramente pochi quelli certificati IP68 (che resistono veramente, cioè, alla polvere e alle immersioni). La soluzione al problema c’è e sono le custodie impermeabili per smartphone. Idea semplice ma geniale: una custodia trasparente e a prova di acqua che racchiude e protegge il nostro smartphone anche se lo portiamo con noi a fare il bagno. L’unico limite, accettabile, è che con questo tipo di custodie non funziona lo sblocco del telefono con l’impronta: basta disattivarlo prima di inserirlo nella custodia, poi potremo sbloccarlo col PIN. Un’altra buona notizia: queste custodie costano veramente poco e, oggi, c’è una offerta veramente allettante per portarsene a casa ben due a meno di dieci euro.

Custodia impermeabile Wowteez: caratteristiche

La custodia in questione è quella di Wowteez, la più venduta su Amazon tra le custodie impermeabili per smartphone. E’ certificata IPX8, quindi resiste all’acqua fino a circa 30 metri di profondità, e può alloggiare smartphone con schermo fino a 7 pollici.

Protegge il telefono da acqua, polvere, sabbia e neve e non compromette l’uso del touch screen. Naturalmente filtra un po’ l’immagine dello schermo, rendendola un po’ meno luminosa, ma è un problema secondario rispetto ai vantaggi che offre. Si apre e si chiude molto facilmente ma, ed è questa l’unica vera raccomandazione necessaria, è importante stare attenti a non chiudervi dentro dello sporco, sabbia o polvere insieme allo smartphone. Altrimenti si danneggerà il telefono.

Custodia impermeabile Wowteez: l’offerta Amazon

Il prodotto è semplice ed efficace, ma non è realizzato con materiali nobili (e non ce ne sarebbe motivo, d’altronde). Di conseguenza la custodia impermeabile Wowteez per smartphone ha un prezzo di listino di appena 9,99 euro per due esemplari.

L’offerta attualmente in corso è ancora più vantaggiosa: solo 7,69 euro per due custodie.