Da qualche anno a questa parte Apple ha ridotto gli accessori offerti nella dotazione dell’iPhone, una strategia di marketing per aumentare le vendite, tuttavia rappresenta anche un’occasione con la quale personalizzare il proprio telefono in base alle proprie esigenze. Sul mercato si possono trovare tantissimi prodotti utili, come caricabatterie wireless, cover, auricolari e molto altro ancora. Vediamo quali sono i migliori accessori per iPhone, con una selezione di 10 dispositivi da non perdere per migliorare l’efficienza del proprio telefono Apple.

Come scegliere l’accessorio giusto per l’iPhone

Quando si deve acquistare un dispositivo da usare con il proprio iPhone si hanno a disposizione due possibilità, comprare un accessorio originale Apple oppure un apparecchio compatibile. Nel primo caso bisogna considerare un prezzo elevato, come consuetudine per i prodotti a marchio Apple, tuttavia si ha la sicurezza del perfetto funzionamento con il telefono dell’azienda di Cupertino. Il brand propone diverse opzioni tra cui le cover in silicone, le smart battery con supporto per la ricarica wireless, le EarPods, le AirPods e la tastiera evoluta Magic Keyword, quest’ultima utilizzabile anche con iPad, Mac e MacBook.

Per gli accessori compatibili bisogna prestare maggiore attenzione, poiché non sempre è possibile usufruire di tutte le funzionalità del dispositivo. In questo caso è fondamentale verificare l’ingresso, per controllare che sia di tipo USB Type-C con supporto per il cavo Lightning, altrimenti è necessario comprare un cavo con adattatore. Per evitare qualsiasi problema è importante guardare sempre le recensioni degli utenti prima di comprare un prodotto non Apple per l’iPhone, in questo modo è possibile scoprire se funziona bene con il telefono e soprattutto con il proprio modello.

Allo stesso tempo i prodotti non ufficiali sono tantissimi, perciò è possibile trovare diverse soluzioni utili che non sono presenti nel catalogo ufficiale Apple. Un altro vantaggio non da poco è ovviamente il prezzo più conveniente, con la possibilità di risparmiare cifre considerevoli optando per un dispositivo non originale. Nel complesso basta verificare il rapporto qualità-prezzo, la compatibilità e le recensioni degli utenti in rete, preferendo sempre prodotti coperti da garanzia con possibilità di restituzione qualora non dovessero funziona correttamente.

I migliori accessori per iPhone

In commercio sono disponibili diversi accessori per l’iPhone, con prodotti originali Apple come le AirPods e le cover ufficiali, oppure alternative compatibili più economiche ma altrettanto valide. Ecco le proposte più interessanti sul mercato.

Caricabatterie auto Aukey

Quando ci si trova in macchina è utile poter caricare l’iPhone per ottimizzare il tempo passato alla guida, per poi usufruire della massima autonomia ed evitare di ritrovarsi con poca autonomia. Per questo motivo uno dei migliori accessori per iPhone è il caricabatterie per auto Aukey (scopri quanto costa su Amazon), un dispositivo piccolo e compatto da collegare all’accendisigari del veicolo, con due porte USB da 24W a 4,8A per ricaricare iPhone, iPad, tablet Android e smartphone. Questo device è garantito 24 mesi dal rivenditore, consente la ricarica simultanea di due apparecchi, con tecnologia AiPower per la ricarica rapida.

Adattatore Lightning/jack cuffie

Tra gli accessori iPhone economici un prodotto indispensabile è l’adattatore Lightning per il jack delle cuffie, con il quale collegare lo smartphone Apple con degli auricolari con entrata audio da 3,5 mm. I telefoni dell’azienda di Cupertino, infatti, non presentano l’uscita jack audio, tuttavia con questo semplice cavo è possibile risolvere il problema spendendo veramente poco, una novità assoluta per i prodotti della mela morsicata. Si tratta di un accessorio originale (compralo ora su Amazon), ideale per ascoltare la musica dalle cuffie ma anche per effettuare chiamate, da acquistare a parte poiché a partire dall’iPhone XS in poi non viene più fornito all’interno della dotazione di serie.

Caricabatterie wireless

Per ricaricare il proprio telefono Apple senza filo il miglior accessorio per iPhone è senza il caricabatterie wireless, scegliendo un modello compatibile con i dispositivi iOS. Ad esempio il device Limxems è il più venduto in assoluto su Amazon (lo trovi su Amazon), in quanto vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo e funziona con tutti gli ultimi iPhone come 11 Pro, XS e 8, ma anche con gli smartphone Samsung Galaxy. Questo apparecchio è compatto e leggero, con certificazione energetica di classe A+++ e potenza di 10W, ingresso a 5V e 2A e uscita a 9V e 1,2A. Con l’iPhone è supportata la ricarica a 7,5W, viene venduto con la garanzia di 24 mesi del venditore ed è certificato a marcatura CE.

Auricolari Apple EarPods

Le AirPods non sono l’unica soluzione per usare l’iPhone con le cuffie, infatti è possibile comprare le Apple EarPods. Si tratta di auricolari piccoli e pratici, da usare soprattutto per la mobilità oppure per fare attività fisica, con una dotazione che include il cavo Lightning per connettere in modo preciso ed efficiente la periferica al proprio telefono Apple. Vengono offerte con un prezzo contenuto, consentono di controllare la riproduzione di brani musicali e di video dalle applicazioni con un audio avvolgente e bassi nitidi, con comandi semplici da usare per gestire le telefonate e un rivestimento protettivo resistente al sudore e agli schizzi d’acqua. Acquista le EarPods su Amazon.

Cover Apple iPhone

Per proteggere il telefono da urti, graffi e cadute è importante scegliere una delle cover ufficiali Apple per iPhone. L’azienda propone un’ampia scelta di custodie in silicone eleganti e resistenti (puoi trovare quella dell’iPhone 11 qui), con modelli originali per iPhone 11, SE, 8, X e tutti gli altri device dalla gamma. Queste cover sono progettate per assicurare un abbinamento perfetto con gli smartphone Apple, tra cui un posizionamento ottimale dei tasti del volume e dell’uscita USB, con un rivestimento in silicone che risulta morbido ma robusto. Inoltre sono disponibili diversi colori, come nero, trasparente, bianco e rosa sabbia, per scegliere l’opzione più adeguata ai propri gusti personali.

Caricatore Satechi Multi-Porta

Un accessorio multifunzione di alta qualità per ricaricare non solo l’iPhone, ma anche l’iPad e il Mac, è il caricatore multi-porta Satechi. Questo dispositivo offre una potenza massima di 75W, con due porte USB Type-C PD una a 18W e l’altra a 60W, per garantire la massima efficienza e una ricarica rapida. L’apparecchio mette a disposizione anche due porte aggiuntive USB Type-A 3.0, in questo modo si possono ricaricare non solo i dispositivi della Apple ma anche smartphone, fotocamere digitali e altri device multimediali. Il caricatore Satechi dispone di avanzati sistemi di sicurezza interni, per evitare qualsiasi tipo di cortocircuito che potrebbe danneggiare i dispositivi durante la ricarica. Acquistalo qui su Amazon.

Apple Smart Battery Case

Se invece di una cover normale si desidera qualcosa in più, Apple mette a disposizione le innovative Smart Battery Case, delle custodie rigide con sistema di ricarica wireless integrato nel rivestimento (dai un’occhiata al prezzo su Amazon). Questi dispositivi sono compatibili con i caricabatterie Qi di ultima generazione, senza contare che quando si appoggia il cellulare all’apparecchio wireless si possono ricaricare sia la cover che l’iPhone. Si tratta di un modo comodo per usufruire di una maggiore autonomia, inoltre si possono ricaricare anche altri accessori Apple come le EarPods usando un cavetto Lightning, con modelli per iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XR, XS, X e altre opzioni anche per i dispositivi precedenti.

Apple AirPods

Ovviamente nella dotazione del proprio iPhone non possono mancare le AirPods, gli auricolari wireless della Apple considerati tra i migliori prodotti della categoria nel settore. In particolare vengono proposte con la custodia integrata per la ricarica wireless, quindi basta inserirle dentro la cover per averle sempre pronte all’uso. Le AirPods, acquistabili su Amazon, sono compatibili con l’assistente virtuali Siri, si gestiscono in modo semplice e veloce con un tocco leggero, inoltre sono dotate del nuovo chipset Apple H1 che assicura un collegamento Bluetooth perfetto e una latenza minima, con ricarica della custodia tramite cavo Lightning.

Apple Magic Keyword

Un accessorio per iPhone davvero irrinunciabile è la tastiera Apple Magic Keyword, compatibile con tutti i dispositivi dell’azienda di Cupertino, tra cui non solo iPhone ma anche iPad, Mac, MacBook e iMac. Presenta un layout in italiano e un profilo sottile, per ottimizzare lo spazio e ridurre l’ingombro, con tastierino numerico ideale per chi usa la periferica per lavorare con il device Apple. Cono presenti pratici controlli per l’attività professionale e il gaming, con collegamento wireless e ricarica tramite un normale cavo Lightning, batteria integrata e autonomia di lunga durata. Compra la Magic Keyword su Amazon.

AirPods Pro

Tra i migliori accessori per iPhone ci sono senz’altro le AirPods Pro, un prodotto esclusivo di fascia alta in grado di offrire prestazioni elevate per l’ascolto wireless (sono disponibili su Amazon). Questo dispositivo è dotato di un sistema di cancellazione del rumore ambientale, per garantire un audio perfetto in ogni condizione, con collegamento istantaneo sia per l’iPhone che per l’Apple Watch. Le AirPods Pro dispongono del chip audio Apple H1, sono resistenti all’acqua e al sudore, integrano l’assistente virtuale Siri e la custodia può essere ricaricata in modo tradizionale o con la modalità wireless, con più di 24 di autonomia con una sola ricarica.