Caratteristiche e funzionalità dell'app Cyberobics

Davanti alla chiusura dei centri fitness le persone hanno reagito in due modi differenti: c’è chi si è arreso pensando "tanto l’estate è ancora lontana" e chi proprio non ha voluto rinunciare alla propria dose di fitness quotidiana. Ed è proprio a questa seconda categoria di persone che si rivolge Cyberobics, un’applicazione completamente gratuita, disponibile sia per dispositivi iOS che Android, che vi consentirà di allenarvi e mantenervi in forma comodamente anche a casa, senza la necessità di acquistare attrezzi costosi.

Cos’è Cyberobics

Cos’è Cyberobics? Semplice! Si tratta di un’applicazione scaricabile e sfruttabile su ogni device che consente ai fruitori di allenarsi dove e quando vogliono, senza la necessità di recarsi per forza in palestra. Via al fitness casalingo, dunque, senza più l’obbligo di doversi spostare e perdere tempo prezioso durante la giornata. Per i più scettici che vedono in Cyberonics l’ennesimo clone delle migliaia di applicazioni dedicate all’home fitness: dovrete ricredervi! Cyberobics infatti è l’applicazione rilasciata dalla famosa catena di palestre McFIT, la preferita dalle star di tutto il mondo. Già utilizzata dagli iscritti alla palestra durante le loro workout sessione, l’applicazione, durante un momento difficile come può essere quello della pandemia da Coronavirus, è stata resa accessibile gratuitamente a chiunque sentisse la necessità di tenersi in forma seguendo metodi già collaudati e professionali.

Ma McFIT, tramite Cyberobics, si propone di sostenere i suoi utenti non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico. Vito Scavo, AD di McFIT Italia, sottolinea quanto sia importante in un momento tanto difficile utilizzare l’allenamento fisico per raggiungere e mantenere la stabilità e il benessere psicofisico: «Siamo estremamente colpiti dalla situazione attuale in Italia. Chiunque stia bene e non abbia sintomi di malattia può prendersi una pausa e immergersi in un altro mondo per un momento attraverso queste spettacolari sessioni di training online». Il messaggio che vuol fare arrivare agli iscritti, oltre che di vicinanza, vuole essere una motivazione a non lasciarsi abbattere, ad essere resilienti e a continuare a prendersi cura di se stessi, fisicamente e psicologicamente.

Gli allenamenti proposti

I percorsi e gli allenamenti proposti, che durano dai 10 ai 50 minuti, sono stati tutti pensati da personal trainer professionisti per dare il massimo del risultato in tutta sicurezza. Frutto di anni di ricerca e lavoro sul campo, gli allenamenti di Cyberobics sono strutturati per essere il più inclusivi possibile: sono adatti sia a uomini che a donne, si adeguano al tuo livello d’allenamento, possono essere fatti dove vuoi, quando vuoi, durare il tempo che hai a disposizione e venire incontro a molte delle tue esigenze.

Al momento, sull’applicazione Cyberobics sono disponibili oltre 100 videocorsi fruibili on demand, tra i quali ci sono Burn per bruciare i grassi, SixPack per lavorare sull’addome, Strong per implementare la forza fisica, e 70 corsi live tenuti dai migliori personal trainer a disposizione. Se ti sei perso una live a cui avresti tanto voluto assistere, non preoccuparti: le live session rimangono salvate per una settimana.

Ma non è finita qui: per agevolare e invogliare gli iscritti al movimento e alla frequenza dei corsi, questi ultimi si svolgono sullo sfondo di location esotiche mozzafiato, per consentire agli utenti, almeno per un attimo, di evadere con la fantasia dalle mura domestiche. E per rendere tutto ancora più reale? Basterà utilizzare Cyberobics su Smart Tv, così da poter godere di un’esperienza di fitness immersiva e coinvolgente.

Come iscriversi e allenarsi

Come anticipato, l’applicazione è stata resa accessibile gratuitamente per contrastare la sedentarietà causata dalla quarantena forzata durante la pandemia da coronavirus. Per godere del servizio, non dovrete fare altro che andare sullo store digitale del vostro smartphone, scaricare l’app e installarla. Una volta aperta, l’app richiede l’iscrizione: basterà una e-mail valida e una password.

A quel punto, inseriti tutti i vostri parametri all’interno del profilo personale, sarete pronti per iniziare con successo e motivazione la vostra personale remise en forme. Come funziona Cyberobics? È davvero semplice e intuitivo: già nella schermata principale scorrono numerosissimi video pre-registrati con differenti obiettivi che dovrete soltanto far partire per iniziare ad allenarvi. Altrimenti, in basso, nel menù, c’è la sezione live classes: qui, ad orari prestabiliti, partono i workout live a cui potrete tranquillamente partecipare.