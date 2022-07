Da Facebook a TikTok: come scegliere la giusta strategia di social media marketing

Da Facebook a TikTok, da Instagram a YouTube. Negli ultimi anni, la gestione dei social network è diventata fondamentale all’interno di qualsiasi strategia di marketing digitale. Chi desidera affermare la propria presenza sui social, non può trascurare l’importanza del social media marketing, irrinunciabile per promuovere un marchio.

Ma come pianificare la gestione dei social media? Come promuovere i tuoi articoli pubblicitari? Come curare le digital PR? I social network sono il secondo canale di ricerca online dei brand (40%), subito dietro i motori di ricerca. Ma non è semplice per un'azienda migliorare la presenza sui social e capire dove concentrare i propri sforzi pubblicitari, ricordando che non tutti i social danno gli stessi risultati.

Da Facebook a TikTok: come cambia il social media marketing giusto

I social network rappresentano un universo in continua evoluzione e le stesse strategie digitali devono continuamente adattarsi al variare dei trend e degli algoritmi. Negli ultimi anni i social hanno cambiato radicalmente volto.

La pubblicità a pagamento è diventata una necessità, l’influencer marketing e le digital PR sono diventate centrali e l’assistenza clienti si è spostata sui social. Abbiamo visto l’affermarsi del social commerce, l’utilizzo di YouTube come ispirazione per gli acquisti e l’esplosione di TikTok come social network di riferimento per il marketing.

Quest’ultimo social, in particolare, ha accentuato una tendenza in costante crescita negli ultimi anni: il boom dei contenuti video. I dati parlano chiaro: il 93% dei marketer considera il video fondamentale nella strategia, tanto da aver registrato un aumento delle vendite dell’81%. Se nel 2022 Facebook è considerato sorpassato, è anche per via della centralità assunta dai video nelle strategie di content marketing su TikTok, YouTube e Instagram.

TikTok: come usarlo e quali vantaggi

Solo in Italia, TikTok registra oltre 10 milioni di utenti attivi mensilmente. Numeri impressionanti, che hanno portato tantissime aziende a pianificare strategie di branded content anche su questo giovane social.

Se il tuo brand si rivolge a un pubblico giovane, che va dai 15 ai 35 anni, ecco perché usare TikTok:

È un ottimo strumento per la tua strategia di branded content .

. Ti permette di raggiungere nuovi segmenti di pubblico .

. Puoi veicolare i tuoi messaggi in modo originale , fresco e divertente .

, e . Puoi approfittare di una piattaforma con un pubblico in costante crescita .

. Puoi creare contenuti virali anche partendo da zero.

Una strategia di content marketing per TikTok deve tener conto del pubblico di destinazione, dei trend del momento e deve essere in grado di coinvolgere il pubblico senza snaturare i valori del brand. Dietro la definizione di un piano editoriale c’è quindi molto lavoro, che parte dalla realizzazione di un video efficace, studiato proprio per il social di destinazione.

Per farlo bisogna trovare gli strumenti giusti, che offrano piani video appositamente formulati per promuovere prodotti e servizi del cliente, con strategie video ad hoc sia per il branding e che per aumentare l'engagement dei clienti.