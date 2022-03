Da iPhone ad Android: il passaggio diventa più facile

L’imminente app “Passa ad Android" di Google per dispositivi iOS potrebbe essere in grado di importare direttamente i dati da iCloud a Google Foto. L’indiscrezione è emersa dopo l’analisi di un file che contiene i riferimenti alla suddetta funzionalità e, se fosse confermata, potrebbe rendere molto più semplice la migrazione da un Apple iPhone ad un telefono Android.

A svelare la possibile feature è stato il noto giornale online 9To5Google che, analizzando il file APK (file di installazione delle applicaziona) relativo alla versione 1.0.430697386 dell’app “Data Restore Tool" per Android. Questa app è quella da installare sullo smartphone Android per ricevere le impostazioni e i dati provenienti dall’iPhone, sul quale invece va installata l’app “Passa ad Android" (che ancora non c’è). In buona sostanza, nel codice dell’app di destinazione è presente un link che porta alla pagina di supporto online relativo al passaggio automatico delle foto e dei video presenti sul Cloud dell’iPhone al cloud Google Foto di Android. La stringa scovata dalla fonte recita così: “Per copiare foto e video da iCloud a Google Foto, segui le istruzioni nell’app Passa ad Android o scopri di più su g.co/transferfromicloud" .

Passa ad Android via cavo?

L’app “Passa ad Android“, che dovrebbe essere in grado di collegare il vecchio iPhone al nuovo device Android e copiare direttamente i dati, attraverso la connessione WiFi, andrà a sostituire il metodo attuale, che prevede il backup dei dati su Google Drive e il ripristino con una procedura non del tutto automatizzata.

L’app potrebbe anche consentire di copiare i dati da un dispositivo iOS ad Android tramite un cavo. Infatti, 9To5Google ha anche notato che dopo l’ultimo aggiornamento del 14 marzo 2022 la descrizione dell’app “Data Restore Tool" sul Play Store mostra delle immagini in cui si vede un cavo Lightning da collegare all’iPhone per copiare i dati.

Lo stesso tipo di cavo è menzionato nella descrizione di un video dimostrativo contenuto nell’app, probabilmente per mostrare agli utenti come passare i dati da iPhone ad Android.

Samsung già lo fa

L’ipotesi del passaggio diretto dei dati, tramite cavo da Lightning a USB, da un iPhone ad un telefono Android non è affatto campata in aria, perché qualcosa del genere è già possibile sui telefoni Samsung.

In questo caso è necessario usare l’app Samsung Switch, che permette sia il passaggio via cavo che quello passando per iCloud. L’app di Samsung, inoltre, fa anche una cosa importantissima in più: trasferire le chat WhatsApp dall’iPhone al telefono Android.