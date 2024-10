Da Schwarzenegger a Keanu Reeves, chi c'è nel cast di Secret Level

Fonte foto: Prime Video/X

C’è un cast stellare dietro la serie antologica di animazione per adulti Secret Level, in uscita fra alcune settimane su Prime Video e ispirata ai mondi di alcuni dei videogiochi più amati. I nomi di chi darà voce ai personaggi di questa novità sono stati annunciati in questi giorni, durante il panel dedicato alla serie al New York Comic-Con: ci sono numerose personalità celebri di Hollywood.

Cos’è e di cosa parla Secret Level

Prodotta da Amazon MGM Studios e Blur Studio, Secret Level è una serie di animazione composta da diverse storie originali auto-conclusive (una per puntata: sono 15 in tutto) ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati.

La novità è particolarmente attesa ed è realizzata dalle menti creative dietro Love, Death + Robots, un’altra acclamata serie di animazione per adulti composta al momento da tre stagioni e visibile su Netflix.

Secret Level vuole essere una celebrazione di videogiochi e giocatori. I giochi che hanno ispirato i 15 episodi sono, nello specifico, Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, PlayStation (su alcuni dei soggetti più amati di PlayStation Studios), Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament e Warhammer 40,000.

Choose your path. Secret Level, the groundbreaking anthology series premieres December 10. pic.twitter.com/FgIvEbSOKH — Prime Video (@PrimeVideo) October 17, 2024

Chi c’è nel cast di Secret Level

Secret Level riunisce un cast leggendario, che include ad esempio Arnold Schwarzenegger (iconico in Terminator), Kevin Hart (noto per Jumanji) e Keanu Reeves (visto, tra le alter cose, in John Wick).

Ci sono inoltre Temuera Morrison (Star Wars: The Book of Boba Fett, Chief of War), Ariana Greenblatt (Barbie), Heaven Hart, Emily Swallow (già in The Mandalorian) e Gabriel Luna (The Last of Us e Terminator: Dark Fate).

Nel cast figurano anche Ricky Whittle (American Gods, Land of Bad), Patrick Schwarzenegger (The White Lotus), Merle Dandridge (The Last of Us), Claudia Doumit (The Boys), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost, The Union), Clive Standen (Vikings, The Morning Show), Laura Bailey (La leggenda di Vox Machina) e Michael Beach (The Perfect Couple, Tulsa King).

Welcome to Secret Level, a revolutionary gaming anthology series, premiering December 10. pic.twitter.com/j8cbY3Ola6 — Prime Video (@PrimeVideo) August 20, 2024

Quando esce in streaming Secret Level

Creata da Tim Miller, che è anche executive producer, e con Dave Wilson come executive producer e supervising director, la serie Secret Level sarà disponibile su Prime Video dal 10 dicembre 2024. È prevista l’uscita di due nuovi episodi ogni settimana.