Dal videogioco alla serie: quando esce Fallout

Fonte foto: Prime Video/X

Il conto alla rovescia per l’uscita di Fallout può ufficialmente iniziare. È stata annunciata da Prime Video in questi giorni la data d’uscita della nuova epica serie di Kilter Films, basata sul franchise di videogiochi celebre a livello globale. La data di uscita e il primo teaser sono stati diffusi a sorpresa in occasione del 26esimo Fallout Day, una ricorrenza annuale dedicata a tutto ciò che riguarda il pluripremiato franchise di videogiochi, il cui primo capitolo è arrivato sul mercato nel 1997. Ecco tutte le cose da sapere sulla serie live-action in uscita.

Di cosa parla Fallout

Storia originale basata su Fallout, che farà parte del canone dei videogiochi, la serie live-action Fallout è ambientata in una Los Angeles del futuro, in un mondo post-apocalittico. Per ora non sono disponibili molti altri dettagli sulla trama della serie.

Nei videogiochi, l’apocalisse che ha portato il mondo alla rovina raggiunge il culmine nel 2077, anno in cui la guerra nucleare tra Cina e Stati Uniti ha raggiunto il picco massimo della distruzione. Nonostante l’ambientazione distopica a cavallo tra il XXII e il XXIII secolo, l’iconografia e la tecnologia di Fallout sono ispirate a quelle degli anni Cinquanta. Il titolo si riferisce al "pulviscolo radioattivo" che ricade sulla terra in seguito a un’esplosione nucleare, con effetti letali.

Il cast di Fallout

La serie live-action Fallout è firmata da Lisa Joy e Jonathan Nolan, gli ideatori di Westworld che qui sono executive producers. Il cast include Ella Purnell (già vista in Yellowjackets), Walton Goggins (noto per The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà) e Moisés Arias (Il re di Staten Island).

Tra gli interpreti ci sono inoltre Kyle MacLachlan (visto in Twin Peaks), Sarita Choudhury (nota per Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione) e Johnny Pemberton (Ant-Man).

Completano il cast Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo). Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono produttori esecutivi, autori e showrunner. Jonathan Nolan ha diretto i primi tre episodi.

Quando esce la serie Fallout

Per annunciare la data di uscita, Prime Video ha diffuso sui suoi canali social un’animazione che riproduce le interfacce del Pip-Boy, uno strumento che, come ben sanno gli appassionati del franchise, è molto importante nel mondo di Fallout. Proprio in questa grafica si legge che la nuova attesissima serie Fallout sarà disponibile su Prime Video dal 12 aprile 2024.