Das Boot, arriva la nuova stagione

La Seconda Guerra Mondiale raccontata da un punto di vista inedito, quello della Marina Militare Tedesca. È questa la prospettiva adottata dall’acclamata serie tedesca Sky Original intitolata Das Boot. La serie è il sequel del film U-Boot 96 del 1981 di Wolfgang Petersen, a sua volta tratto dai romanzi di Lothar-Günther Buchheim. Appassionante mix fra thriller di spionaggio, storia di guerra e giallo, Das Boot sta per tornare con la quarta stagione, che sarà a breve disponibile anche per il pubblico italiano. Le nuove puntate si concentreranno in particolare sui conflitti dell’esercito tedesco, su più fronti: sia interni che esterni, sia in patria che nelle acque del Mediterraneo.

La trama di Das Boot 4

Das Boot ha fatto il suo debutto su Sky nel novembre 2018 ed è ambientata nel 1942, dunque meno di un anno dopo gli eventi raccontati nel film del 1981 di cui è sequel.

Nella quarta stagione di Das Boot gli spettatori ritroveranno gli U-Boat tedeschi nel Mediterraneo mentre affrontano avversità notevoli. Intanto, le cose non vanno meglio in patria: una pericolosa cospirazione è in corso, ma intrighi e segreti all’interno delle fila del Comando della Marina Tedesca a Berlino ne celano ancora l’esistenza.

Hannie Hoffmann (interpretata da Rosalie Thomass) e Klaus Hoffmann (Rick Okon), che sono sorella e fratello e sono estremamente diversi una dall’altro, vengono riavvicinati da una tragedia. Il dramma diventa per entrambi l’occasione per affrontare le loro battaglie personali.

Klaus deve raggiungere Napoli per imbarcarsi di nuovo come comandante degli U-Boat: lo attende una missione che potrebbe cambiare le sorti della guerra. Hannie, invece, deve ritrovare la determinazione e il coraggio necessari a smascherare un gruppo di criminali in uniforme che hanno aderito alle tendenze più cupe del Reich.

Il cast di Das Boot 4

Oltre ai già citati Thomass e Okon, il cast di Das Boot 4 include Tom Wlaschiha (già visto in Stranger Things), Franz Dinda (noto ad esempio per The Cloud), Pierre Kiwitt (Lobos sucios), Leonard Scheicher (Finsterworld) e Robert Stadlober (Summer Storm). La serie è creata da Johannes W. Betz e Tony Saint. Prodotta da Sky Studios, è distribuita a livello internazionale da NBCU.

Das Boot 4 in streaming

La quarta stagione di Das Boot è composta da sei episodi ed è già stata mandata in onda in Germania dal 23 settembre al 7 ottobre 2023. Finalmente la stagione 4 sta per arrivare anche in Italia: sarà disponibile dal 18 ottobre 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. È prevista l’uscita di due nuovi episodi a settimana.

Ci sarà la quinta stagione di Das Boot?

La quarta stagione di Das Boot è l’ultima: non è in programma una quinta stagione. Il gran finale della stagione 4 e dell’intera serie verrà mandato in onda in Italia il prossimo 1° novembre.