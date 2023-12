Data di uscita e anticipazioni su Griselda

Fonte foto: Netflix

Madre, killer, innovatrice. È una donna efficiente, spietata e molto determinata quella interpretata da Sofía Vergara nella nuova miniserie Griselda, in uscita fra poche settimane su Netflix. Dai creatori e produttori di Narcos e Narcos: Messico, Eric Newman e Andrés Baiz, la serie è diretta dallo stesso Baiz e ha come produttrice esecutiva l’attrice colombiana che veste i panni della protagonista. La serie è ispirata alla vera storia di Griselda Blanco, criminale e imprenditrice colombiana che tra gli anni ’70 e ’80 ha dato vita a un redditizio e potente cartello della droga.

La trama di Griselda

Nata nel 1943 in Colombia e morta per omicidio nel 2012, Griselda Blanco visse infanzia e adolescenza in un contesto povero e degradato. Dopo i 20 anni si trasferì negli Stati Uniti con il secondo marito, entrando nel traffico di stupefacenti e riuscendo in pochi anni a fare crescere il suo business in modo sorprendente.

La miniserie Griselda, ispirandosi a fatti realmente accaduti, racconta alcuni episodi della vita di questa scaltra e ambiziosa imprenditrice e madre colombiana. Soprannominata “Madrina”, Griselda Blanco nella trama della miniserie arriva a guidare uno dei cartelli della droga più redditizi della storia, nella Miami degli anni ’70 e ’80, riuscendo a tenere in pugno business e famiglia con un mix di fascino e crudeltà.

«Sono cresciuta in Colombia durante l’era del traffico di droga», ha detto l’attrice Sofia Vergara in un’intervista a Vogue Mexico. «È stato un momento molto difficile. Purtroppo, fa parte della storia del mio Paese. Siamo quello che siamo grazie a ciò che abbiamo vissuto. La Colombia è andata avanti».

Il cast di Griselda

Oltre a Sofía Vergara nel ruolo della protagonista Griselda Blanco, che è il primo ruolo drammatico della sua carriera, il cast di Griselda include la cantante colombiana Carolina Giraldo, meglio nota come Karol G, al suo debutto assoluto come attrice. Il trailer e le foto distribuite da Netflix in questi giorni la mostrano nei panni di Carla, un’amica intima e confidente di Griselda che arriva da Medellín (in Colombia) a Miami insieme ad altre prostitute per aiutare a contrabbandare prodotti.

Nel cast ci sono anche Alberto Guerra (che interpreta Dario Sepúlveda), Christian Tappan (nei panni di Arturo Mesa), Martín Rodríguez (nei panni di Rivi Ayala), Juliana Aidén Martinez (alias June Hawkins) e Vanessa Ferlito (che interpreta Carmen Gutiérrez).

La serie in sei episodi è co-creata da Doug Miro, Ingrid Escajeda e Carlo Bernard, che sono anche produttori esecutivi insieme a Eric Newman, a Luis Balaguer con Latin World Entertainment e alla già citata Vergara.

Quando esce Griselda

Non manca molto prima di poter vedere Sofìa Vergara negli inediti panni di una donna così spietata e tosta: la miniserie Griselda arriverà infatti su Netflix il 25 gennaio 2024.