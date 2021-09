Serie A DAZN sul digitale terrestre: come fare e quanto costa

A marzo 2021 DAZN si è aggiudicata i diritti TV per il campionato italiano di calcio di Serie A per il triennio 2021/24: trasmette 10 partite a giornata, 7 delle quali in esclusiva. Le trasmette, come è noto, in streaming tramite la propria app per smartphone, Smart TV, TV box Android, console, Amazon Fire Tv Stick, Apple Tv e Tim Box.

Per vedere DAZN in streaming serve una buona connessione a Internet: l’azienda consiglia una velocità di almeno 8 Mbps per ottenere una qualità video alta e un alto frame rate, mentre 6 Mbps sono il minimo per avere l’HD su Smart TV. Questa velocità deve essere stabile per tutta la durata della partita, altrimenti ci saranno blocchi nella trasmissione o crolli nella qualità del video. Per questo DAZN ha previsto una “soluzione di backup" per tutti gli abbonati che non vivono in una zona con una rete Internet di qualità sufficiente per ottenere un buon servizio: si tratta del DAZN TV Box per il digitale terrestre.

DAZN TV Box: cos’è e come funziona

Il DAZN TV Box è, in buona sostanza, un box TV con sistema operativo Android TV. Lo produce Digiquest ed è uno dei due soli modi possibili per vedere DAZN su digitale terrestre. Il segnale, trasmesso sul canale 409, è infatti criptato e e serve uno specifico hardware per decriptarlo.

Per il resto, invece, il DAZN TV Box è un box Android a tutti gli effetti: oltre all’app di DAZN, preinstallata, possiamo scaricare e usare tutte le app presenti sul Play Store di Google.

DAZN TV Box: chi può comprarlo

Il DAZN TV Box non è per tutti e non tutti possono comprarlo: è riservato a chi abita in una zona d’Italia con una bassa velocità di connessione. Per questo, direttamente sul sito Digiquest, viene chiesto all’utente di inserire il proprio indirizzo per verificare se può comprare il dispositivo.

Se lo è, allora dovrà pagare 139,99 euro per acquistarlo, oltre al costo mensile dell’abbonamento a DAZN.

Il DAZN TV Box, quindi, non è destinato a coloro che sono stati “impattati" dai problemi tecnici di DAZN durante le prime cinque giornate di campionato: per loro, invece, DAZN ha previsto un mese gratis come indennizzo.

DAZN su digitale terrestre: cosa si vede

Va specificato, infine, che DAZN dispone di un solo canale sul Digitale Terrestre: il 409. Può quindi trasmettere su digitale terrestre una sola partita per volta e nelle giornate tipo della domenica alle 15, quando ci sono tre partite alla stessa ora, è DAZN a decidere quale trasmettere sul canale 409.

DAZN su digitale terrestre: l’alternativa TIMVision Box

Infine, per vedere DAZN su digitale terrestre c’è un seccondo modo: con il decoder TIMVision Box che viene fornito da TIM all’interno di specifici pacchetti in abbonamento mensile a partire da 9,99 euro al mese, abbonamento a DAZN escluso.

Anche nel caso del TIMVision Box, comunque, valgono gli stessi limiti visti per il DAZN TV Box ed è possibile vedere una sola partita per fascia oraria, a scelta di DAZN, sul canale 409.