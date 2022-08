Come funziona l'accordo DAZN-Sky a partire dall'8 agosto

Mercoledì 3 agosto in tarda serata l’operatore telefonico italiano TIM ha rilasciato un comunicato stampa con il quale ha annunciato di aver rinegoziato l’accordo stipulato l’anno scorso con DAZN, la piattaforma di streaming che ha in pancia i diritti TV per il campionato di calcio italiano di Serie A (e non solo). In estrema sintesi il nuovo accordo dice che TIM rinuncia all’esclusività, quindi DAZN può tornare a trasmettere anche su Sky.

Ciò non vuol dire che DAZN sparirà dall’offerta TimVision, dove al contrario rimane, ma che sarà disponibile anche su altre piattaforme. A questo accordo TIM-DAZN ha fatto seguito un secondo accordo, quello di ieri sera tra DAZN e Sky, grazie al quale tutto ciò passerà dalla teoria alla pratica. L’accordo sarà infatti operativo già dall’8 agosto, grazie al fatto che è già pronta l’offerta commerciale e sono stati stabiliti i costi per gli utenti. Non c’è, invece, alcuna modifica tecnica nell’infrastruttura di trasmissione in streaming di DAZN, messa a punto l’anno scorso dopo gli immancabili problemi di gioventù. Ecco come funzionerà, dall’8 agosto, DAZN su piattaforma Sky.

Come funziona DAZN su Sky

Ciò che va chiarito subito, a scanso di equivoci, è che DAZN è e resta una piattaforma in streaming anche dopo l’accordo con Sky. Con il nuovo accordo arriverà una specifica app di DAZN per Sky Q, il decoder di Sky che potrà essere utilizzata per vedere le partite in esclusiva DAZN.

L’app di DAZN su Sky Q sarà disponibile sia tramite il telecomando che con il comando vocale "Apri DAZN".

Tuttavia, ed è questa la novità, arriverà anche il nuovo canale Zona DAZN (al numero 214 del telecomando Sky), che trasmetterà le 7 partite DAZN via satellite. Chiaramente l’utente dovrà essere abbonato sia a Sky che a DAZN e, per vedere Zona DAZN, dovrà pagare una piccola aggiunta mensile.

Più che di offerta commerciale, dunque, si parla in questo caso di offerta tecnica: DAZN, ora, ha una piattaforma in più dalla quale raggiungere chi è già suo utente.

Quanto costa DAZN su Sky

Ricapitolando, per vedere DAZN su Sky sarà necessario essere abbonati sia a DAZN che a Sky e al canale Zona DAZN. I prezzi di DAZN sono recentemente aumentati fino a 29,99 euro al mese per DAZN Standard e a 39,99 euro al mese per DAZN Plus.

Ad entrambi questi abbonamenti sarà possibile aggiungere Zona DAZN, al prezzo di 5 euro al mese. Questo ulteriore abbonamento mensile andrà attivato dall’utente all’interno dell’area personale dell’app di DAZN o del sito web della piattaforma. Il canale Zona DAZN inizierà a trasmettere l’8 agosto.