Tutte le differenze tra decespugliatore e tagliaerba

Fonte foto: Shutterstock

Chi non desidera avere un giardino curato e ben tenuto? Per farlo è necessario utilizzare gli strumenti giusti e tra i più usati si possono citare il decespugliatore e il tagliaerba. Ma di cosa si tratta e a cosa servono? Questi 2 attrezzi, infatti, vengono spesso confusi, ma hanno 2 funzioni completamente diverse.

All’interno di questo articolo vediamo quali sono le differenze tra decespugliatore e tagliaerba e quale dei 2 strumenti scegliere in base alle proprie esigenze.

Le caratteristiche del decespugliatore: pro e contro

Il decespugliatore è uno strumento utile per tagliare:

erba alta o molto alta ;

; cespugli ;

; sterpaglie ;

; tronchi e rami.

Infatti, in base all’uso che se ne deve fare, questo strumento offre diverse tipologie di testine di taglio, tra cui quelle in alluminio per tagliare rovi o erba incolta e con filo in nylon per le erbacce o rifinire prati e aiuole.

Può essere:

ad asta fissa , per cui si ha un unico corpo comprendente motore, asta e lama di taglio;

, per cui si ha un unico corpo comprendente motore, asta e lama di taglio; spalleggiato, per cui il motore, posto su una struttura, viene indossato come uno zaino e l’asta resta a parte.

Entrambi i modelli permettono di raggiungere anche le aree più difficili come, ad esempio, quelle lungo i bordi o negli angolini.

Per quanto riguarda l’alimentazione, invece, il decespugliatore può essere:

elettrico (c’è bisogno di una presa di corrente);

(c’è bisogno di una presa di corrente); a batteria (senza presa di corrente);

(senza presa di corrente); a benzina (con motore a 2 o 4 tempi).

Oltre ai numerosi pro, questo strumento presenta anche degli svantaggi. Infatti, il lavoro terminato risulterà essere un po’ grossolano e, soprattutto, l’erba tagliata deve essere raccolta a mano per poi essere gettata in un apposito contenitore.

Le caratteristiche del tagliaerba: pro e contro

Diversamente dal decespugliatore, il tagliaerba è uno strumento su ruote utilizzato per tagliare l’erba dei prati, in particolare, quelli di dimensioni medie o grandi. Grazie alla possibilità di regolare l’altezza del taglio, è possibile ottenere un risultato finale uniforme e preciso, a seconda dei propri gusti.

Inoltre, la maggior parte dei tagliaerba sono dotati di un raccoglitore che permette di contenere l’erba tagliata. Altri modelli, invece, hanno uno scarico laterale o sono dotati della funzione mulching che permette di sminuzzare l’erba che diventa un “fertilizzante” per il terreno.

Per quanto riguarda l’alimentazione, anche in questo caso ci sono:

tagliaerba elettrici (va collegato alla presa di corrente);

(va collegato alla presa di corrente); tagliaerba a batteria (funziona senza presa di corrente);

tagliaerba a carburante.

Tra gli svantaggi, questi attrezzi:

non riescono a raggiungere aree difficili o spazi troppo stretti;

non riescono a tagliare l’erba alta o umida.

Quale scegliere?

Quindi, in conclusione, quale strumento scegliere tra decespugliatore e tagliaerba? Semplicemente, tutto dipende dalle nostre esigenze.

Se abbiamo bisogno di un attrezzo che ci permetta di gestire l’erba alta, anche quella che si trova lungo i bordi, allora si può optare per il decespugliatore. Diversamente, se dobbiamo mantenere in ordine il prato del nostro giardino, allora si può optare per il tagliaerba.

Idealmente, si potrebbero acquistare entrambi e utilizzarli in base alle necessità. La scelta sta a voi!