Deebot T20 Omni: offerta l'ancio per il robot con l'acqua calda

Il nuovo Ecovacs Deebot T20 Omni è l’ultimo robot in ordine d’arrivo nella gamma di Ecovacs, nonché uno dei migliori e più evoluti. Arrivato in Italia pochi giorni fa, è da poche ore in vendita anche su Amazon con una interessante promozione di lancio. Deebot T20 Omni ha una caratteristica unica, che non ha nessun altro robot di fascia alta: lava i pannetti con acqua calda, per sgrassarli a fondo. Già questo è un ottimo motivo per prenderlo in considerazione, ma il prezzo finale con l’offerta di lancio è il fattore che vi convincerà.

Deebot T20 Omni – Con stazione di ricarica e scarico – Lavaggio mop con acqua calda

Deebot T20 Omni: caratteristiche tecniche

Ecovacs Deebot T20 Omni è un robot per le pulizie completo, composto da due elementi: il robot circolare, che procede all’aspirazione e al lavaggio delle superfici, e la stazione di ricarica dove il robot carica l’acqua pulita, scarica la polvere e lava i pannetti con acqua calda a 55 gradi e, a fine pulizia, li asciuga con aria calda.

L’acqua calda è un plus che nessun altro robot ha e che serve a pulire in profondità i pannetti da ogni tipo di sporco, anche da eventuale olio raccolto durante il lavaggio.

La stazione di ricarica contiene al su interno tre contenitori: due da 4 Litri ciascuno, dentro cui sono stivate acqua pulita (usata per lavare i panni) e l’acqua sporca aspirata dopo il lavaggio dei mop, e il terzo contenitore, da 3 litri, che serve a contenere la polvere aspirata dal robot.

Il robot ha una potenza di aspirazione di 6.000 pascal, mentre i prodotti della concorrenza solitamente si fermano tra i 3.000 e 5.000 pascal, e ha due spazzole rotanti che spingono la polvere verso la bocchetta centrale di aspirazione. Mentre aspira, il robot usa la coppia di mop rotanti leggermente inumiditi per pulire bene e in profondità ogni superficie, anche la più delicata, senza rovinarla.

Ecovacs Deebot T20 Omni riconosce i tappeti e automaticamente solleva i pannetti per evitare di bagnarli, mentre aumenta la potenza di aspirazione per strappare la polvere anche da queste superfici così ostiche.

In base alle impostazioni da app, l’utente decide l’intervallo di tempo entro cui il robot deve rientrare alla stazione di ricarica per lavare i pannetti. Al termine di tutto il compito di pulizia il robot torna in stazione per la ricarica della batteria, per svuotare il contenitore della polvere, per lavare i pannetti un’altra volta e per asciugarli con aria calda. L’asciugatura può durare, a scelta dell’utente, due, tre o quattro ore.

Il sistema di navigazione del Deebot T20 Omni si basa su tecnologie avanzate come Lidar e scansione 3D per rilevare oggetti con precisione millimetrica, evitando che il robot aspiri cavi o altri oggetti lasciati a terra. Su questo modello è presente la videocamera coordinata dall’AI, ma non c’è la funzione di sorveglianza a distanza dell’ambiente.

Deebot T20 Omni: l’offerta Amazon

Deebot T20 Omni è un robot per la pulizia dei pavimenti di fascia alta che introduce una funzione molto importante: il lavaggio dei pannetti con acqua calda. Al momento è l’unico robot con questa funzione, che può fare la differenza nella durata dei pannetti e nella loro efficacia a lungo termine.

Il prezzo di listino di questa meraviglia della tecnologia è di 1.099 euro che se vogliamo non sono neanche tantissimi, rispetto alle funzioni e alla potenza di aspirazione di cui è dotato.

Il robot è stato presentato da pochissimi giorni ed è appena arrivato su Amazon dove è in offerta lancio con un coupon di sconto da 100 euro (si applica al momento del checkout) che fa scendere il prezzo a 999 euro. Non sono pochi, ma è molto meno di quanto costano altri robot top di gamma dalle caratteristiche inferiori.

Deebot T20 Omni – Con stazione di ricarica e scarico – Lavaggio mop con acqua calda