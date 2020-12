I Delitti del BarLume: arrivano due nuove storie a gennaio

Ritornano due nuove puntate della fortunata serie italiana dal titolo “I Delitti del BarLume”. Nata nel 2013 e trasmessa in prima visione su Sky, è stata poi resa disponibile in chiaro anche su TV8 negli anni successivi riscuotendo un notevole interesse da parte del pubblico.

Lo show, prodotto da Sky Original con Palomar, è tratto dai romanzi di Marco Malvaldi e racconta le avventure della comunità di un piccolo paese italiano. Il protagonista è Massimo Viviani, barista interpretato da Filippo Timi. I Delitti del BarLume è un mix di giallo e commedia. Massimo infatti è un uomo con uno spiccato istinto investigativo e puntata dopo puntata si impegna per risolvere i delitti che sconvolgono il villaggio in cui vive e lavora. Si tratta di una serie antologica, infatti in ogni episodio si tratta un caso che si apre e chiude nella singola puntata, anche se c’è una sotto-trama che lega l’intero show. I Delitti del BarLume è un titolo leggero ma di qualità, piacevole da guardare. Sky ha finalmente annunciato due nuove storie che arriveranno a gennaio 2021 anche sulla piattaforma di streaming NOW TV.

Trama de I Delitti del BarLume 2021: di cosa parlano i nuovi episodi

Le storie cambiano, ma la formula rimane uguale: si riderà ma allo stesso tempo si indagherà sui nuovi misteri che sconvolgono la cittadina immaginaria chiamata Pineta (la serie è ambientata a Marciana Marina, località dell’Isola d’Elba). Entrerà in gioco la pandemia, che sconvolgerà la quotidianità del paese.

I due nuovi episodi si intitolano “Mare forza quattro” e “Tana liberi tutti”. Sono ispirati come sempre ai romanzi di Marco Malvaldi e scritti da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

I Delitti del BarLume 2021: il cast

Le nuove puntate sono dirette da Roan Johnson e interpretate da un cast ricco di talenti italiani e non. Il protagonista è Filippo Timi che interpreta Massimo Viviani, affiancato da Lucia Mascino, che è il Commissario Fusco, Enrica Guidi (la Tizi) e Alessandro Benvenuti (Emo). Tra gli interpreti della serie tv troviamo anche Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), Marcello Marziali (Gino).

A ciò si aggiunge anche la partecipazione di Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

I Delitti del BarLume 2021: uscita nuovi episodi

Le due nuove storie si potranno guardare in prima tv l’11 e 18 gennaio 2021 alle 21:15 sia su Sky Cinema che su NOW TV e saranno disponibili anche on demand.

NOW TV è la piattaforma di streaming lanciata da Sky. Nasce come valida alternativa a Netflix, Amazon Prime Video, Infinity e così via. Permette di guardare film, serie tv, ma anche programmi ed eventi sportivi semplicemente grazie all’abbonamento e la connessione internet. Il costo del canone mensile cambia a seconda della tipologia di contenuto che si vuole guardare: sport, cinema, serie tv e intrattenimento. I Delitti del BarLume fa parte del ricco catalogo di contenuti Sky Original.